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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نفت درحال بررسی پیشنهادات امیری است/ بیرانوند به ترکیب برمی‌گردد

نفت درحال بررسی پیشنهادات امیری است/ بیرانوند به ترکیب برمی‌گردد

سرپرست تیم فوتبال نفت تهران درباره جدایی احتمالی وحید امیری از این تیم گفت: امیری فقط تا پایان فصل قرارداد دارد و باشگاه بهترین تصمیم را در این باره می گیرد.

رحیم ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست خانگی تیم نفت برابر سیاه جامگان یادآور شد: ما در این بازی خوب کار کردیم ولی نتوانستیم از موقعیت های خودمان به خوبی استفاده کنیم. ضمن اینکه گل به خودی کار ما را خراب کرد. حتی چند موقعیت تک به تک هم داشتیم. در هر صورت فوتبال همین است و باید به فکر دیدارهای آتی باشیم.

وی درباره نیمکت نشینی بیرانوند در این مسابقه عنوان کرد: بیرانوند در هفته های بعد با نظر کادر فنی به ترکیب تیم باز می گردد. بعد از اتفاقاتی که برای وی درباره پیوستن به پرسپولیس رخ داده بود شرایط طوری پیش رفت که کادر فنی صلاح دید روی نیمکت بنشیند و به زودی اوضاع خوب خواهد شد.

سرپرست تیم نفت در خصوص پیشنهاد یک باشگاه چینی به وحید امیری گفت: پیشنهاد امیری فقط از یک باشگاه چینی نیست و او از یکی دو تیم دیگر هم پیشنهاد دارد. امیری برای نفت خیلی زحمت کشیده و از نظر اخلاقی هم یک بازیکن الگو است. همه باشگاه نفت او را دوست دارند و باشگاه بهترین تصمیم را در این باره می گیرد.

ایرانیان تاکید کرد: امیری تنها تا پایان فصل با نفت قرارداد دارد و خودش هم عنوان کرد هر تصمیمی باشگاه بگیرد به آن احترام می گذارد. باشگاه در حال بررسی پیشنهادات است و به زودی بهترین تصمیم را می گیرد تا هم باشگاه ضرر نکند و هم امیری متضرر نشود.

کد مطلب 3036862

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