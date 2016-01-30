به گزارش خبرنگار مهر، دهه فجر همواره فرصت مناسبی برای افتتاح و بهره برداری از طرح ها و پروژه های مختلف در سطح کشورمان بوده تا همزان با ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی، ثمرات و نتایج تلاش ها و اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان در عرصه های مختلف نیز به مردم عرضه شود.

بر همین اساس ۴۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریالی در شهرستان اهر آذربایجان شرقی نیز به بهره برداری خواهد رسید که به گفته مسئولان این شهرستان، طرح ها و پروژه های عمرانی مهمترین بخش این برنامه های بهره برداری را به خود اختصاص داده اند.

صرف اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریالی برای طرح های عمرانی دهه فجر در اهر

سید محمدعابدی در جمع خبرنگاران به برنامه های دهه فجر در شهرستان اهر اشاره کرد، گفت: در نخستین روز آغاز برنامه های دهه فجر، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه در شهرستان، استقبال از آفتاب با حضور قشرهای مختلف مردمی در جوارشهدای گمنام، افتتاح سه باب مدرسه، اختتامیه هفتمین جشنواره استانی شعر بسیج آذربایجان شرقی در اهر خواهد بود.

عابدی از افتتاح رسمی اولین انجمن هنر عکاسی هم زمان با دهه فجر در شهرستان اهر خبر داد، افزود: افتتاح سیستم های آبیاری تحت فشار(قطره ای)، شروع مسابقه فوتسال بین پایگاه های بسیج، ارائه تخفیف در صدور و تمدید پروانه کسب برای عموم مردم، ارائه خدمات درمانی و تسهیل در روند تحویل وسائل نقلیه که در توقیف پلیس هستند داده می شود.

به گفته وی، ۱۲ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد اهر در دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: افتتاح ساختمان دهیاری در سه روستای شهرستان اهر، مسابقه طناب کشی کارگران، کاروان نیکوکاری با مشارکت خیرین در روستاها و مسابقه مچ اندازی و شطرنج و تنیس روی میز از دیگر برنامه های دهه فجر در اهر می باشد.

وی سپس از افتتاح سه پروژه و طرح هم زمان با دهه فجر در بیمارستان باقرالعلوم اهر خبر داد، تصریح کرد: غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، مسابقات تنیس روی میز ویژه کارگران، آغاز مسابقات تنیس جام فجر، نشست بصیرتی با موضوع استکبار ستیزی، اهدای جهیزیه به ۵۰ نوعروس، مشاوره رایگان برای مردم توسط نیروی انتظامی، افتتاح راه های آسفالته در ۱۰ روستا، یادواره شهدای کارگری، جام والیبال بانوان و کارگران و نشست بصیرتی برای همسران شهید و جانبازان متوفی از جمله برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد.

عابدی بابیان این که ۱۷ پروژه گازرسانی به مناسبت دهه فجر در شهرستان اهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: اکران فیلم در سینمای اهر، برق رسانی به روستاهای آلمان جدید، یوزبند و قراجه و ۱۰ پروژه برق رسانی، برگزاری اختتامیه مسابقات فوتسال جام شهدای حرم، برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری برای زندانیان و برپایی ایستگاه نقاشی در مسیر راهپیمایی را از دیگر برنامه ها برشمرد.

فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر اینکه مجموع پروژه هایی که افتتاح می شوند به ۱۹۰ میلیارد ریال نیز خواهد رسید، اضافه کرد: ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان بیش از ۱۵۰ نوع برنامه در زمینه های فرهنگی، عمرانی، خدماتی، ورزشی و هنری پیش بینی کرده ایم.

وی تاکید کرد: برای این که برنامه های دهه فجر بصورت مردمی برگزار شود باید رسانه ها با پوشش هرچه بهتر برنامه ها زمینه حضور مردم را در این دهه، بخصوص راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن را فراهم سازند.

عابدی در خاتمه بابیان اینکه بیش از ۴۳ پروژه عمرانی در زمینه های مختلف با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان هم زمان با دهه فجر در شهرستان اهر افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: اوج برنامه های دهه فجر در راهپیمایی ۲۲ بهمن خلاصه می شود، چنانچه در سال ۵۷ راهپیمایی در این روز آخرین ضربه را به سرنگونی رژیم طاغوت وارد کرده که حضور تمامی اقشار جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضروری است.

دستگاه های دولتی اهر آماده برگزاری هرچه بهتر مراسم دهه فجر هستند

مهدی زارعی رئیس ستاد گرامیداشت دهه فجر در شهرستان اهر نیز به خبرنگار مهر گفت: تمامی ادارات و نهادهای دولتی شهرستان اهر مانند سال های گذشته با ارائه برنامه ها و پروژه های آماده بهره برداری آمادگی خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن رویداد بزرگ ایام ا... دهه مبارک فجر اعلام کرده و به استقبال این روزهای پر میمنت خواهند رفت.