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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۲

شب شعر طلوع فجر برگزار می‌شود

شب شعر طلوع فجر برگزار می‌شود

شب شعر طلوع فجر همزمان با ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای امید، به منظور استقبال از دهه مبارک فجر با هدف حفظ و احیاء ارزشهاي انقلابی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداي گرانمایه انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با آرمان هاي امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهداء  شب شعر طلوع فجر در این فرهنگسرا برگزار می‌شود.

شب شعر طلوع فجر همزمان با دهه مبارک فجر روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور سجاد عزیزی آرام، امید چاوشی، صابر قدیمی، قاسم صرافان، صابر ساده، عباس کریمی، امید کیاشمشکی، غزل تاجبخش و جمعی از شاعران آیینی برگزار می شود.

در این برنامه  شاعران آیینی به ارائه سروده های خود با مضمون انقلاب می‌پردازند.

علاقه‌ مندان جهت حضور در این برنامه می توانند به نشانی میدان امام حسین(ع) - خیابان ۱۷ شهریور- خیابان خشکبارچی- بوستان خیام- فرهنگسرای امید مراجعه کنند.

کد مطلب 3036867
حمید نورشمسی

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