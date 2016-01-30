سفرهای شهرستانی استاندار قزوین آغاز می شود

نصرت الله علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با دهه مبارک فجر طرح های مهمی در مناطق مختلف استان آماده افتتاح شده که با برنامه ریزی فرمانداران این طرح ها با حضور استاندار به بهره برداری خواهد رسید.

علیرضایی بیان کرد: سفرهای شهرستانی استاندار قزوین در دهه فجر آغاز می شود و با همراهی مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به افتتاح طرح های عمرانی، فرهنگی و ورزشی اقدام خواهد شد.

وی یادآورشد: در این سفر ضمن حضور در مزار شهدا و ادای احترام به گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، دیدار مردمی و نشست با شوراها و مسئولان منطقه، حضور در منزل یک خانواده آسیب پذیر، پیش بینی شده است.

مدیر روابط عمومی استانداری قزوین گفت: استاندار قزوین در این سفرها با حضور در میان مردم دیدگاههای دولت تدبیر و امید را تشریح خواهد کرد.

علیرضایی اظهارداشت: به فرمانداران تاکید شده است تا ضمن جامع نگری در امور در برنامه ریزی ها به گونه ای عمل کنند تا طرح های فرهنگی، اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد و تعداد و یا حجم پروژه مانعی برای افتتاح و یا بازدید از طرح های کوچک اما تاثیرگذار نباشد.



وی اضافه کرد: حضور در روستاها برای افتتاح طرح ها در سفرهای شهرستانی استاندار مورد توجه خواهد بود.

نمایندگان و نامزدها در مراسم افتتاح دعوت نشوند

علیرضایی اظهارداشت: در آستانه انتخابات به فرمانداران تاکید جدی شده تا برای رعایت بی طرفی و عدالت از دعوت و حضور نمایندگان و داوطلبان مجلس در مراسم افتتاح خودداری شود.