  1. استانها
  2. همدان
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

معاون اجرایی جشنواره «آواها و نغمه‌ها» خبر داد:

فعالیت ۱۱ کمیته اجرایی در جشنواره سراسری آواها و نغمه‌های آسمانی

فعالیت ۱۱ کمیته اجرایی در جشنواره سراسری آواها و نغمه‌های آسمانی

همدان- معاون اجرایی جشنواره سراسری آواها و نغمه های آسمانی مساجد کشور گفت: ۱۱ کمیته اجرایی در هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمه‌های آسمانی مساجد کشور فعالیت می‌کنند.

حمیدرضا ناهیدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۱۱ کمیته اجرایی برای برگزاری هفتمین جشنواره سراسری آواها نغمه‌های آسمانی مساجد کشور خبر داد و گفت: این جشنواره بعد از ۵ سال برای نخستین بار در همدان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه کمیته‌ها از دو ماه قبل برای برپایی جشنواره فعالیت خود را آغاز کردند، بیان داشت: این جشنواره از ۱۴ بهمن‌ماه آغاز و تا ۱۶ بهمن‌ماه سال جاری ادامه دارد.

معاون اجرایی جشنواره سراسری آواها و نغمه‌ها با اشاره به اینکه ۱۲ گروه از سراسر کشور در جشنواره آواها و نغمه‌های آسمانی مساجد به رقابت می‌پردازند، بیان داشت: گروه های سرود در موضوعات ائمه معصومین، ایثار و شهادت، عاشورا، سرود ملی و عفاف و حجاب رقابت می‌کنند.

ناهیدی فرد اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این جشنواره روز ۱۴ بهمن‌ماه در گلزار شهدای همدان با ادای احترام به شامخ شهدا انجام می‌شود.

وی بیان داشت: این جشنواره در دو بخش ویژه بخش سرود ملی و بخش سرود بدون موسیقی برپا می‌شود و گروه‌ها از اقصی نقاط کشور به رقابت می‌پردازند.

معاون اجرایی جشنواره سراسری آواها و نغمه‌ها گفت: بازدید از باغ‌موزه دفاع مقدس و مراسم نورافشانی از برنامه‌های جنبی جشنواره سراسری آواها و نغمه‌های آسمانی مساجد کشور است.

کد مطلب 3036870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه