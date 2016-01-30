حمیدرضا ناهیدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۱۱ کمیته اجرایی برای برگزاری هفتمین جشنواره سراسری آواها نغمههای آسمانی مساجد کشور خبر داد و گفت: این جشنواره بعد از ۵ سال برای نخستین بار در همدان برگزار میشود.
وی بابیان اینکه کمیتهها از دو ماه قبل برای برپایی جشنواره فعالیت خود را آغاز کردند، بیان داشت: این جشنواره از ۱۴ بهمنماه آغاز و تا ۱۶ بهمنماه سال جاری ادامه دارد.
معاون اجرایی جشنواره سراسری آواها و نغمهها با اشاره به اینکه ۱۲ گروه از سراسر کشور در جشنواره آواها و نغمههای آسمانی مساجد به رقابت میپردازند، بیان داشت: گروه های سرود در موضوعات ائمه معصومین، ایثار و شهادت، عاشورا، سرود ملی و عفاف و حجاب رقابت میکنند.
ناهیدی فرد اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این جشنواره روز ۱۴ بهمنماه در گلزار شهدای همدان با ادای احترام به شامخ شهدا انجام میشود.
وی بیان داشت: این جشنواره در دو بخش ویژه بخش سرود ملی و بخش سرود بدون موسیقی برپا میشود و گروهها از اقصی نقاط کشور به رقابت میپردازند.
معاون اجرایی جشنواره سراسری آواها و نغمهها گفت: بازدید از باغموزه دفاع مقدس و مراسم نورافشانی از برنامههای جنبی جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد کشور است.
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