  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۶

ایران میزبان مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه شد

ایران میزبان مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه شد

کنفدراسیون تنیس روی میز امتیاز میزبانی مسابقات قهرمانی آسیای میانه در رده سنی جوانان را به ایران داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت کنفدراسیون تنیس رو میز مسابقات قهرمانی جوانان آسیای میانه که مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا به حساب می آید، محسوب می شود پس از یک وفقه در ایران برگزار خواهد شد. بر این اساس این رقابت ها ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد. 

دو تیم برتر مسابقات تنیس روی میز جوانان آسیای میانه سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که سال آینده در تایلند برگزار خواهد شد را به دست می آورند. 

 دوره پیش مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان آسیای میانه در قزاقستان برگزار شد.  

کد مطلب 3036873
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها