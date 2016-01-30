ایران میزبان مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت کنفدراسیون تنیس رو میز مسابقات قهرمانی جوانان آسیای میانه که مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا به حساب می آید، محسوب می شود پس از یک وفقه در ایران برگزار خواهد شد. بر این اساس این رقابت ها ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

دو تیم برتر مسابقات تنیس روی میز جوانان آسیای میانه سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که سال آینده در تایلند برگزار خواهد شد را به دست می آورند.

دوره پیش مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان آسیای میانه در قزاقستان برگزار شد.