به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدعلی عماد با حضور در موسسه جهانی سبطین با آیتالله موسوی اصفهانی رئیس این موسسه دیدار کرد.
در این دیدار آیتالله موسوی اصفهانی به ارائه گزارشی از فعالیتهای موسسه در عرصه فقه پژوهی، تفسیر قرآن، عقائد و کلام، آموزش طلاب خارجی و سایر فعالیتها پرداخت.
وی تفسیر سید مرتضی را از جمله آثار ارزشمندی یاد کرد که موسسه جهانی سبطین تاکنون چهار جلد آن را چاپ کرده و مورد استقبال و توجه علما و فضلای حوزههای علمیه به ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
رئیس موسسه سبطین با اشاره به انگیزه تألیف این تفسیر ارزشمند، اظهار داشت: علت و انگیزه اصلی نگارش این تفسیر، تبلیغات مخالفان بود که شیعه را یک گروه سیاسی و نه مذهبی و بدون پشتوانه علمی و تفسیری عنوان کرده بودند و این مسئله در اجلاسی که در دهه ۶۰ در عربستان برگزار شد به صراحت اعلام شده بود، به همین دلیل تألیف این تفسیر در دستور کار این موسسه قرار گرفت.
آیتالله موسوی اصفهانی، یکی دیگر از کارهای پژوهشی ارزشمند این موسسه را تدوین کتاب عروه الوثقی با حواشی بیش از ۴۰ نفر از علمای بزرگ در سده اخیر دانست.
حجتالاسلام سیدعلی عماد معاون پژوهش حوزههای علمیه نیز ضمن قدردانی از فرصت به وجود آمده در بازدید از این مرکز، فعالیتهای شایسته و ارزشمند موسسه در حوزه علمیه را با وجود هزینههای سنگین فعالیتهای پژوهشی و استقلال این موسسه در برخورداری از بودجههای عمومی و دولتی، قابل تقدیر و ستایش دانست و از زمینههای همکاری معاونت با موسسه به تفصیل سخن گفت.
وی در ادامه از تأسیس نمایشگاه دائمی آثار و فعالیتهای فاخر و ارزشمند مراکز و موسسات حوزوی در مرکز اسناد حوزههای علمیه خبر داد و از مسئولان موسسه جهانی سبطین برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آورد.
نظر شما