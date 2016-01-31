«مهر تا مهر» به «فروردین تا فروردین» رسید/ معرفی ساختار جدید

علی رهبری درباره فراخوانی که برای جذب نوازنده در ارکستر سمفونیک تهران منتشر شده است به خبرنگار مهر گفت: ارکستر سمفونیک تهران با مدیریت هنری بنده با حضور و نظارت اساتید موسیقی کلاسیک جهان چون امیل تاباکوف و دالیبور کاروای رهبر و ویولنیست مشهور جهانی، روز دوشنبه نوزدهم بهمن از ساعت ۱۴ در سالن رودکی برای انتخاب و تکمیل اعضای ارکستر در تمامی سازها از نوازندگان علاقه مند تست می‌گیرد.

به گفته وی، هر نوازنده موظف است دو موومان از آثار استاندارد موسیقی کلاسیک اجرا کند.

وی ادامه داد: زمانی که برنامه ۶ ماهه اول ارکستر را تدوین کردم، قرار بود برای ارائه برنامه «مهر تا مهر» این مجموعه موسیقایی طبق یک آزمون درست و استاندارد از نوازندگان نسبت به انتخاب اعضای اصلی ارکستر اقدامات لازم را انجام بدهیم چراکه معتقد بودم همه نوازندگان توانمند از تهران تا شهرستان باید بتوانند حضور خود را در این فضا بیازمایند به همین جهت برنامه ریزی ها به شکلی انجام گرفت که شهریور ماه این آزمون برگزار شود، اما در همان اثنا گرفتاری هایی پیش آمد که نتوانستیم این آزمون را برگزار کنیم و برنامه «مهر تا مهر» با همان نوازندگان شش ماهه اول بسته شد.

مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران توضیح داد: از وقتی که جناب پیروزپی به بدنه ارکستر سمفونیک تهران وارد شده بالاخره توانستیم پیش نویس قرارداد نوازندگان را آماده کنیم که طی آن برای اولین بار یک قرارداد درست با در نظرگرفتن منافع طرفین تدوین شده و نوازندگان بعد از پذیرش در آزمون طبق این قرارداد حقوق دقیق ماهانه را بدون مشکل دریافت می کنند. به هر ترتیب امیدوارم با تمهیداتی که توسط شورای فنی ارکستر و هیات ژوری آزمون انجام گرفته بتوانیم به فضای تثبیت یافته ای در حوزه ارکسترها برسیم.

رهبری تصریح کرد: برای من این نکته بسیار حائز اهمیت است که بعد از اعلام فراخوان آزمون ارکستر سمفونیک تهران همه اعضای برجسته گروه نوازندگان از مازیار ظهیرالدینی، بردیا کیارس، میلاد عمرانلو و دیگر دوستان با کمال میل اعلام آمادگی کردند که آنها هم در این آزمون حضور پیدا کنند و اصلا هم از این موضوع ناراحت نیستند. آنچه در این بخش از فعالیت های ارکستر سمفونیک تهران برنامه ریزی شده انتخاب ۷۳ نوازنده از بین پذیرفته شدگان آزمون است که این افراد بعد از پذیرش، قرارداد کاملی را امضا می کنند و در برنامه های آینده ما که به جای «مهر تا مهر» به نوعی «فروردین تا فروردین» شده است حضور پیدا می کنند.

وی در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد: ما برای این قرار داد که تا دو هفته دیگر نهایی می شود بیش از ۱۰ ماه جنگیدیم و سرنوشت این جنگ نزدیک بود که قراردادها را به شکل پروژه ای خاتمه دهد و امیدوارم با شرایط پیش آمده بتوانیم از این پس مشکلی برای حوزه های اجرایی ارکستر به لحاظ قراردادها نداشته باشیم.