به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عزیزی با اشاره به مراحل انتشار کتاب جامع صنایع غذایی ایران و نحوه توزیع آن در داخل و خارج از کشور، گفت: طبق برنامهریزی های انجام شده این کتاب در چند مورد از مهمترین نمایشگاههای صنایع غذایی بین المللی توزیع خواهد شد.
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با اشاره به همکاریهای انجام شده با وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان غذا و دارو، از فعالان صنایع غذایی که تمایل دارند در این طرح ملی مشارکت کنند درخواست کرد هرچه سریعتر جهت ثبتنام و تکمیل اطلاعات به سایت انجمن مراجعه کنند .
وی تصریح کرد: حضور هرچه بیشتر فعالان صنعت غذای کشور در این کتاب، ضمن پربارتر شدن این مجموعه موجب برجستهتر شدن توانمندیهای ایران در این عرصه خواهد شد.
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