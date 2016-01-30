به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عزیزی با اشاره به مراحل انتشار کتاب جامع صنایع غذایی ایران و نحوه توزیع آن در داخل و خارج از کشور، گفت: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده این کتاب در چند مورد از مهمترین نمایشگاه‌های صنایع غذایی بین المللی توزیع خواهد شد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با اشاره به همکاری‌های انجام شده با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان غذا و دارو، از فعالان صنایع غذایی که تمایل دارند در این طرح ملی مشارکت کنند درخواست کرد هرچه سریعتر جهت ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به سایت انجمن مراجعه کنند .

وی تصریح کرد: حضور هرچه بیشتر فعالان صنعت غذای کشور در این کتاب، ضمن پربارتر شدن این مجموعه موجب برجسته‌تر شدن توانمندی‌های ایران در این عرصه خواهد شد.