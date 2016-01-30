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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

کتاب جامع صنایع غذایی ایران تهیه می‌شود

کتاب جامع صنایع غذایی ایران تهیه می‌شود

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران از رو به پایان بودن مهلت حضور در کتاب جامع صنایع غذایی ایران خبرداد و گفت: حضور هرچه بیشتر فعالان صنعت غذا در این کتاب منجر به پربارتر شدن آن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عزیزی با اشاره به مراحل انتشار کتاب جامع صنایع غذایی ایران و نحوه توزیع آن در داخل و خارج از کشور، گفت: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده این کتاب در چند مورد از مهمترین نمایشگاه‌های صنایع غذایی بین المللی توزیع خواهد شد.   

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با اشاره به همکاری‌های انجام شده با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان غذا و دارو، از فعالان صنایع غذایی که تمایل دارند در این طرح ملی مشارکت کنند درخواست کرد هرچه سریعتر جهت ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به سایت انجمن مراجعه کنند .

وی تصریح کرد: حضور هرچه بیشتر فعالان صنعت غذای کشور در این کتاب، ضمن پربارتر شدن این مجموعه موجب برجسته‌تر شدن توانمندی‌های ایران در این عرصه خواهد شد.

 

کد مطلب 3036880

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