اولین وسیله حمل و نقل عمومی خودران جهان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برای اولین بار در جهان است که یک وسیله حمل و نقل خودران در جاده عمومی با حجم ترافیک و زمان پیمایش نسبتا طولانی مورد آزمایش قرار می گیرد.

قرار است ادامه تست این وسیله خودران در محوطه دانشگاه Wageningen هلند انجام بگیرد و در صورت موفق آمیز بودن آن، ایستگاه های وسایل حمل و نقل خودران در هلند افزایش می یابند، ضمن اینکه مقامات هلندی به دنبال مجهز کردن مناطق روستایی این کشور به ناوگان وسایل حمل نقل روباتیک در سال های آینده هستند.

این وسیله خودران، بدون فرمان یا پدال است و تمام کارهای آن بطور خودکار انجام می گیرد ضمن اینکه مجهز به بالابر ویلچر و درب های خودکار است.

اولین وسیله حمل و نقل عمومی برقی خودران با هر بار شارژ می تواند ۱۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشد و حداکثر سرعت آن ۴۰ کیلومتر در ساعت است.

سیستم ناوبری این وسیله خودران، متکی به ترکیبی از جزییات نقشه های راه، دوربین ها، رادار و حسگرهای لیزری است که با کامپوترهای «آن برد» ارتباط برقرار می کنند تا به تغییرات محیطی پاسخ دهند.

همچنین این وسیله خودران دارای یک اپراتور است که در اتاق کنترل در صورت نیاز اقدام به ارسال فرمان های لازم می کند ضمن اینکه به مسافرانی که قادر به برقراری ارتباط با اتاق کنترل هستند، پاسخ می دهد.

اجرای کامل این پروژه تا تابستان سال جاری میلادی زمان می برد.