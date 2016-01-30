بودجه دولت به نفع نامزدها هزینه نشود/ اعتراضات قانونی باشد

سید عبدالواحد موسوی لاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: کسانی که در عرصه رقابت حضور دارند باید در چارچوب قانونی عمل کنند، آنها در تبلیغات، ستادها و نوع تعامل با دیگر کاندیداها باید حتماً قانون را رعایت کنند.

نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: مشکلی که هم اکنون داریم این است که نهادهای متولی، رسانه های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند باید مواظبت کنند که از امکانات و ظرفیت آنها به نفع کاندیدایی استفاده نشود؛ این مهمترین بخش کار است.

موسوی لاری با بیان اینکه معمولاً کاندیداها در این مقطع سعی می کنند در چارچوب قانون حرکت کنند، افزود: شما به عنوان رسانه باید حواستان جمع باشد که نهادهای مسئول به نفع جناحی تصمیم نگیرند و یا فعالیتی انجام ندهند.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی که احساس می کند حقی از وی ضایع شده، حق دارد از خود دفاع کند. نمی توانم بگویم که اگر هر تصمیمی گرفته شد، طرف مقابل بگوید اعتراض ندارم و اگر اعتراض کرد، خلاف قانون باشد.

نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه به همه توصیه می کنم از مجاری قانونی اعتراضات خود را دنبال کنند، گفت: همان قانونی که اجازه تصمیم به هیئت های اجرایی و نظارتی داده است، به کسانی که در معرض داوری آنها قرار گرفته اند نیز اجازه داده که اگر احساس کردند ظلم و اجحافی شده، حق خود را از مراجع قانونی دنبال کنند.