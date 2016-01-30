لرستان نیازمند ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی است/ کمک ۵۵ میلیاردی خیرین

کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک خیرین سلامت به حوزه بهداشت و درمان لرستان اظهار داشت: امسال ۱۷ میلیارد تومان بودجه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بوده که خیرین حدود سه برابر بودجه عمرانی این دانشگاه در حوزه بهداشت و درمان کمک کرده اند.

وی بیان داشت: خیرین سه برابر بودجه ملی و استانی عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در استان کار کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: خیرین سلامت امسال ۵۵ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان استان کمک کرده اند.

ساکی با بیان اینکه بسیاری از طرحهایی که توسط خیرین سلامت صورت گرفته اگر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شد زمان بیشتری می برد گفت: این در حالیست که در کوتاه ترین زمان پروژه های خیرساز در لرستان به نتیجه مطلوب رسیدند.

وی با بیان اینکه استان لرستان برای رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه بهداشت و درمان احتیاج به هزار تخت بیمارستانی دارد گفت: تامین این تعداد تخت در استان در گرو مشارکت و همکاری خیرین سلامت در لرستان است.