برگزاری جشن پیروزی انقلاب در ۲۰۰ هیئت مذهبی البرز

حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس مسعودی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: دهه فجرامسال نسبت به سال گذشته پرشورتر و با شور و شعف خاصی برگزار خواهد شد و از تمام ظرفیت های موجود به خصوص هیئت های مذهبی بهره خواهیم گرفت.

وی افزود: مردم استان البرز در تمامی مناسبت های این نظام اسلامی حضور پررنگی دارند و به طور حتم در ایام فرخنده دهه فجر مشارکتی اثرگذار در برنامه های تدوین شده خواهند داشت.

حجت‌الاسلام مسعودی به تشریح برنامه های مدنظر این سازمان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: برگزاری ۱۰ محفل انس با قرآن کریم، برپایی ۲۲ کرسی تلاوت فجرنور، برپایی همایش قرآن و خانواده، نصب پوسترهای قرآنی و برپایی نمایشگاه کتاب قرآن و انقلاب از مهمترین اقدامات این ایام است.

وی آذین بندی، چراغانی و برپایی ایستگاه های صلواتی ، فضا سازی ساختمان اداره کل با پوسترهای قرآنی، برگزاری دوره صحیح خوانی قرآن کریم، برگزاری چهارمین مجمع اساتید قرآن کریم استان البرزو اعزام قاری قرآن جهت قرائت قرآن در محافل مختلف را از دیگر فعالیت های دهه فجر عنوان کرد و گفت: برگزاری گفتمان دینی با موضوع دهه فجر، برپایی مراسم جشن پیروزی انقلاب در کلیه مساجد و برپایی نمایشگاه عکس انقلاب در مساجد نیز در برنامه داریم.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز ادامه داد: فعال سازی مساجد، حسینیه ها و تکایا به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم جشن انقلاب در بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی، پیشنهاد اقامه نماز شکر در کلیه مساجد در شب ۲۲ بهمن و اعزام مبلغ و مبلغه دینی به هیئت ها، مدارس و کارخانجات در دهه فجر اجرایی خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید با برنامه ریزی منسجم تلاش کنیم که انقلاب و اهداف عالیه آن به جوانان و نوجوانان معرفی کنیم تا خدای نکرده تبلیغات سوء دشمن آنان را از انقلاب و این نظام اسلامی دور نکند.