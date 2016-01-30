رایزنی کری و لاوروف درباره بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با « جان کری » همتای آمریکایی خود درباره آخرین تحولات سوریه به تبادل نظر پرداختند.

وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ ای اعلام کرد: وزرای امورخارجه روسیه و آمریکاحمایت خود را از تلاش‌های « استفان دی میستورا » فرستاده سازمان ملل به سوریه برای برگزاری مذاکرات ژنو اعلام کردند.

لاوروف در این گفتگو اقدامات مخالفان برای مطرح کردن پیش‌شرط‌ هایی جهت آغاز مذاکرات را رد کرد.

وزیر امورخارجه روسیه معتقد است: باید برای مبارزه با تروریسم جبهه یکپارچه‌ای برای مبارزه با تروریسم تشکیل شود.