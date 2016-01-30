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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

رایزنی کری و لاوروف درباره بحران سوریه

رایزنی کری و لاوروف درباره بحران سوریه

وزرای امورخارجه روسیه و آمریکا درباره بحران سوریه به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با « جان کری » همتای آمریکایی خود درباره آخرین تحولات سوریه به تبادل نظر پرداختند.

وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ ای اعلام کرد: وزرای امورخارجه روسیه و آمریکاحمایت خود را از تلاش‌های « استفان دی میستورا » فرستاده سازمان ملل به سوریه برای برگزاری مذاکرات ژنو اعلام کردند.

لاوروف در این گفتگو اقدامات مخالفان برای مطرح کردن پیش‌شرط‌ هایی جهت آغاز مذاکرات را رد کرد.

وزیر امورخارجه روسیه معتقد است: باید برای مبارزه با تروریسم جبهه یکپارچه‌ای برای مبارزه با تروریسم تشکیل شود.

کد مطلب 3036893
شقایق لامع زاده

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