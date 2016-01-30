گلایه هنرمندان کردستانی از بی توجهی ها/شعر خوانی استاندار کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله برنامه های دیدار هنرمندان و مسئولان استان کردستان با هنرمندان شاخص و برجسته، این بار نوبت به دیدار با استاد فاتح عزت پور هنرمند خوشنویس کردستانی رسید.

شامگاه جمعه با همراهی شماری از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان و همچنین استاندار کردستان، رئیس حوزه هنری استان، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان و مدیرکل بهزیستی استان مراسم تقدیر از استاد فاتح عزت پور در منزل وی برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری و مشارکت ادارات و سازمان های دولتی و همچنین سازمان مردم نهاد تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستانی برگزار شد، جمعی از حاضرین به بیان ویژگی های کاری و اخلاقی استاد فاتح عزت پور پرداختند و البته در میان سخنان خود از بی توجهی ها نسبت به هنرمندان و فعالان این عرصه در استان کردستان نیز گلایه کردند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در این دیدار طی سخنانی به جایگاه استاد عزت پور اشاره کرد و افزود: هنر خوشنویسی در کردستان مظلوم است ولی در عین مظلومیت اساتید برجسته ای را در اختیار دارد.

امین مرادی بیان کرد: حضور در منزل هنرمندان و تقدیر از آنها طی چند سال اخیر به فرهنگ خوبی تبدیل شده است و انتظار می رود که این گونه فعالیت ها زمینه ای برای معرفی این اساتید فراهم کند.

استاد صابر صابر از هنرمنداند برجسته کردستانی نیز در این نشست به سابقه آشنایی خود با استاد فاتح عزت پور اشاره کرد و افزود: استاد عزت پور نه تنها در عرصه هنر که در حوزه اخلاق نیز فردی شایسته است و به همین دلیل باید این چنین افرادی به عنوان یک الگو در جامعه معرفی شوند.

وی خواستار حمایت بیشتر مدیران و مسئولان از هنرمندان شد و افزود: حمایت از هنرمندان باعث می شود تا زمینه برای تولید آثار بهتر و فاخر در عرصه های مختلف فراهم شود.

فتانه مرادی، شیلان گیلانی، نجم الدین شوکت یاری نیز از دیگر هنرمندانی بودند که در این مراسم به بیان مطالبی پرداخته و از مدیران و مسئولان درخواست کردند که زمینه برای حمایت از اساتید هنرمندی همچون فاتح عزت پور به شکل بهتری فراهم شود.

یحیی صمدی خبرنگار و فعال فرهنگی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه برگزاری مراسم های تقدیر از هنرمندان برجسته و شاخص، عنوان کرد: این حرکت کاملا مردمی شکل گرفته است و خوشبختانه در طول مسیر با حمایت های مدیران ادارات و سازمان های دولتی نیز همراه بوده است.

وی ضمن تقدیر ویژه از رئیس حوزه هنری استان کردستان، عنوان کرد: خوشبختانه مدیر کل بهزیستی استان و استاندار کردستان نیز در این مسیر ما را کمک کرده اند و انتظار می رود که سایر مدیران و مسئولان استان نیز در این مسیر فعالیت داشته باشند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: صدا و سیمای آمادگی دارد تا در قالب های مختلف شرایط معرفی هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر را فراهم کند.

قاسم امان الهی ادامه داد: برگزاری مراسم های این چنین جای تقدیر دارد ولی کافی نیست و ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا خروجی این گونه مراسم ها شرایطی را فراهم کند تا از هنرمند حمایت شده و زمینه برای رشد و ارتقاء فعالیت های وی و همچنین افزایش حمایت های مادی و معنوی نیز فراهم شود.

وی از بی توجهی به هنرمندان نیز گلایه کرد و گفت: باید جایگاه و منزلت هنرمندان مورد توجه قرار گیرد و از توانمندی های آنها در تمامی حوزه ها بهره برداری شود.

سید اسماعیل حسینی نیز از دیگر هنرمندان حاضر در این مراسم گفت: هنر دارای جایگاه رفیعی است و نمی توان آنها در یک چهارچوب و مرز مشخصی مبحوس کرد و به همین دلیل هنر مرز نمی شناسد.

وی افزود: امروز هستند هنرمندانی که از همین استان کردستان فعالیت های هنری خود را آغاز کرده و امروز به افتخاری برای کشور تبدیل شده اند و چه خوب است که شرایطی برای حمایت از این هنرمندان به شکل بهتری فراهم شود.

صابر میکائیلی از دیگر هنرمندان عرصه خوشنویسی استان کردستان نیز در این مراسم عنوان کرد: به نظر من علاوه بر مدیران و مسئولان دولتی، خود هنرمندان هم می توانند در شکل گیری فعالیت های خوب فرهنگی و هنری در استان کردستان نقش داشته باشند.

وی به برگزاری موفق اولین دوسالانه خوشنویسی کردی در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: مشارکت برای شکل گیری فعالیت های این چنین از سوی خود هنرمندان یک نیاز لازم و ضروری است و باید مدیران نیز به شکل بهتری از این گونه فعالیت ها حمایت کنند.

سعدالله نصیری و مهدی حجت الاسادات از هنرمندان حاضر در این مراسم نیز با صدای خود از استاد فاتح عزت پور هنرمند خوشنویس کردستانی تقدیر کردند.

عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان هم با شعرخوانی سخنان خود را آغاز کرد و در ابتدا به موضوع اهمیت هنر و همچنین توجه به مباحث اقتصادی مرتبط با این موضوع اشاره کرد.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان یک نیاز لازم و ضروری، عنوان کرد: من در دوران مسئولیت خود در حوزه های مختلف به مسئله فرهنگ و هنر به عنوان یک اولویت توجه داشته ام و معتقدم که توسعه بخش فرهنگ و هنر می توانر زمینه ساز توسعه سایر بخش ها باشد.

استاندار کردستان افزود: توجه به اقتصاد هنر به ویژه هنر خوشنویسی یکی از نیازهای لازم و ضروری در استان کردستان به شمار می رود و به همین دلیل پیگیری های خوبی در این زمینه صورت گرفته است و انتظار می رود که این پیگیری ها هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

استاد فاتح عزت پور هنرمند خوشنویس کردستانی که به دلیل فعالیت های هنری مستمر موفق به دریافت دکتری هنری شده است، هم در سخنانی کوتاه از حضور مسئولان و همچنین هنرمندان در این مراسم تقدیر کرد.

وی گفت: من خودم را هنرمند نمی دانم تنها به لطف خداوند متعال می توان زیبا بنویسم و خوشحالم که امروز در جمع این هنرمندان عزیز هستم.

در پایان این دیدار از سوی استاندار کردستان و همچنین رئیس حوزه هنری یک لوح تقدیر و همچنین هدایایی نقدی به استاد عزت پور اهدا شد و از سوی سازمان مردم نهاد تجلیل از مفاخر کردستان نیز هدایایی به استاد عزت پور و همسر وی تقدیم شد.