مکانیک مصری مسئول بمب گذاری در هواپیمای روسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری «رویترز» مدعی شدند که یکی از کارکنان فرودگاه مصر مظنون اصلی بمب گذاری در هواپیمای مسافربری روسیه است که در ماه اکتبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) با ۲۲۴ سرنشین در صحرای سینا مصر منهدم شد.

البته، وزارت کشور مصر در پاسخ به سوالات رویترز منکر بازداشت فرد خاصی در ارتباط با حادثه سقوط هواپیمای روسی شد با این حال منابع اطلاعاتی می گویند فرد مظنون که یکی از بستگان نزدیکش عضو داعش است و از همین راه درگیر ماجرای بمب گذاری شده، در حال حاضر تحت بازجویی است.

به گفته این منابع، دو نفر از مامورین امنیتی فرودگاه «شرم الشیخ» و یک مامور حمل بار نیز به ظن مشارکت در این ماجرا از سوی پلیس دستگیر شده اند.

ادعا می شود که داعش پس از آگاهی یافتن از امکان همکاری فرد مظنون که یک مکانیک هواپیماست از وی خواسته تا بی هیچ پرس وجویی، کیف دستی حامل بمب را در هواپیمای روسی جاسازی کند.

گفتنی است که روسیه و کشورهای غربی نظیر آمریکا از همان ابتدا دلیل سقوط هواپیمای روسی را به انهدام بمب نسبت دادند حال آنکه مصر هیچگاه به طور رسمی چنین فرضیه ای را تایید نکرد چرا که این امر علاوه بر اثبات ناامنی فرودگاه های مصر می تواند دولت قاهره را به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان وادار کند.