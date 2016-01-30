ششمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مسابقه ملی فناوری نانو از سوی دبیرخانه این مسابقه روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ رأس ساعت ۱۰ صبح در سراسر کشور به طور همزمان برگزار خواهد شد.



ثبت‌‌نام در این مسابقه به دو صورت انفرادی و نیز از طریق نهادهای ترویجی از مهرماه سال جاری آغاز شده‌است. بر اساس آخرین اطلاعات قرار گرفته بر روی پایگاه اینترنتی مسابقه نانو، آخرین مهلت ثبت‌نام در این مسابقه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ خواهد بود.



مراکزی که تعداد داوطلبان آنها بیش از ۱۵۰ نفر باشد و یکی از نهادهای ترویجی فعال در آن شهر، شرایط لازم برای برگزاری آزمون از قبیل مکان و نیروی اجرایی را با هماهنگی دانشگاه فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو، به عنوان مرکز آزمون انتخاب و معرفی خواهند شد.



ششمین مسابقه ملی فناوری نانو در یک مرحله‏ و بصورت تئوری برگزار خواهد شد و کلیه سوالات آزمون به صورت چهار گزینه ای ارائه می شود. همچنین در این آزمون تعدادی سوال تشریحی برای سنجش توان آموزشی داوطلبان، علاوه بر سوالات چهار گزینه ای ارائه خواهد شد که صرفاً داوطلبانی که علاقمند به دریافت گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو هستند می‌توانند به آن پاسخ دهند.

اعطای گواهی توانمندی تدریس منوط به کسب حد نصاب علمی در آزمون چهار گزینه ای است.