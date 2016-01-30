  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

ششمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می شود

ششمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می شود

ششمین مسابقه ملی فناوری نانو، ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور به طور همزمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مسابقه ملی فناوری نانو از سوی دبیرخانه این مسابقه روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ رأس ساعت ۱۰ صبح در سراسر کشور به طور همزمان برگزار خواهد شد.

ثبت‌‌نام در این مسابقه به دو صورت انفرادی و نیز از طریق نهادهای ترویجی از مهرماه سال جاری آغاز شده‌است. بر اساس آخرین اطلاعات قرار گرفته بر روی پایگاه اینترنتی مسابقه نانو، آخرین مهلت ثبت‌نام در این مسابقه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ خواهد بود.

مراکزی که تعداد داوطلبان آنها بیش از ۱۵۰ نفر باشد و یکی از نهادهای ترویجی فعال در آن شهر، شرایط لازم برای برگزاری آزمون از قبیل مکان و نیروی اجرایی را با هماهنگی دانشگاه فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو، به عنوان مرکز آزمون انتخاب و معرفی خواهند شد.

ششمین مسابقه ملی فناوری نانو در یک مرحله‏ و بصورت تئوری برگزار خواهد شد و کلیه سوالات آزمون به صورت چهار گزینه ای ارائه می شود. همچنین در این آزمون تعدادی سوال تشریحی برای سنجش توان آموزشی داوطلبان، علاوه بر سوالات چهار گزینه ای ارائه خواهد شد که صرفاً داوطلبانی که علاقمند به دریافت گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو هستند می‌توانند به آن پاسخ دهند.

اعطای گواهی توانمندی تدریس منوط به کسب حد نصاب علمی در آزمون چهار گزینه ای است.

کد مطلب 3036901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه