به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سیامک سرلک باستان شناس پژوهشکده باستان شناسی گفت :اجرای پروژه های عمرانی به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی –صنعتی کشور از آن دسته اقداماتی است که هیچ کسی مخالف آن نیست اما اینکه مجریان طرح‌ها به باستان شناسان این فرصت را بدهند که مطالعات فرهنگی –تاریخی را قبل از اجرایی شدن طرح ها به انجام رسانند یک خواسته قانونی است.

سرلک با اشاره به مصوبات قانونی در ارتباط با اجرای پروژه‌های عمرانی گفت :بزرگراه چرم شهر به قزوین، از محدوده‌ای عبور می‌کند که از منظر مطالعات باستان شناختی به حوزه فرهنگی فلات مرکزی ایران موسوم است و از اهمیت بسیار زیادی، بویژه در رابطه با مطالعات پیش از تاریخی کشور برخوردار است.

او با اشاره به مشاهداتش از مراحل اولیه ساخت بزرگراه در تیرماه سال جاری گفت: در آن زمان مسئولیت بررسی انتقال فرآورده های نفتی نایین –کاشان –قم به شهر ری به من واگذار شده بود که انتهای مسیر انتقال نفت، طبق نقشه ارایه شده توسط شرکت ملی نفت از همین محدوده عبور می کرد و در واقع با بزرگراه در دست ساخت کنونی تقاطع داشت.

سرلک تأکید کرد: هنگام روبرو شدن با این امر بلافاصله موضوع را پیگیری وبه این نکته پی بردیم که بر خلاف ضوابط قانونی هیچ اطلاعی به پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، داده نشده و حالا می بینیم این طرح نه تنها در مرحله امکان سنجی و مطالعات اولیه قرار ندارد بلکه چند کیلومتر آن نیز ساخته شده است.

مخالف اجرای پروژه های عمرانی نیستیم

حمیده چوبک رئیس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این رابطه با تاکید بر این نکته که مخالف اجرای پروژه های عمرانی نیستیم، گفت :تمامی مجریان طرح های عمرانی پیش از شروع به کار باید از پژوهشکده باستان شناسی استعلام دریافت کنند.

چوبک افزود:هم اکنون در حال انجام مکاتبات اداری با مدیریت بزرگراه های کشور هستیم و از آنها خواستیم نقشه پروژه را ارسال کنند.

رییس پژوهشکده باستان شناسی همچنین تاکید کرد که ما مخالف ساخت و اجرای هیچگونه پروژه عمرانی نیستیم و نگرانی ما تنها از بین رفتن میراث فرهنگی ارزشمندی است که ممکن است در مسیر اجرای پروژه های مختلف وجود داشته باشد و قطعا مسئولان سایر ارگانها از جمله وزارت راه و شهرسازی نیز این نگرانی را دارند.

او با اشاره به اینکه ظاهرا زیرسازی چندکیلومتر از این بزرگراه صورت گرفته است افزود:بدیهی است که در صورت همکاری شرکت ساخت و توسعه آزادراههای کشور می توان نسبت به مکان سنجی، مطالعات باستان شناسی و نجات بخشی احتمالی بقیه بزرگراه ها اقدام کرد.

بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی " میراث فرهنگی" در آن خصوص اقدام کنند و در طراحی ومکان یابی پروژه های یاد شده نتایج مطالعات میراث فرهنگی را رعایت کنند.