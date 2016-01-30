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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰

در آستانه دهه فجر؛

سفرهای استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد

سفرهای استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد

در آستانه دهه فجر، سفرهای استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. وی در نخستین سفر استانی خود به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی صبح امروز همراه با معاونان خود، با حضور در سیستان و بلوچستان، سفرهای استانی خود را آغاز کرد و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و مدیران و مسئولان ارشد این استان قرار گرفت.

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان، افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان، دیدار با پژوهشگران و دانشجویان استان و جلسه شورای اداری استان از برنامه های وزیر ارتباطات در این سفر خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات منتشر شده است استان سیستان و بلوچستان محروم ترین استان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی IDI محسوب می شود.

کد مطلب 3036904

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