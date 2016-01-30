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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

فردا با حضور اساتید قرآنی از ۶ کشور آغاز می شود

نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن ایران

نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن ایران

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف گفت: نخستین نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور اساتید داخلی وخارجی فردا یکشنبه ۱۱ بهمن درتهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نخستین نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، با حضور اساتید برجسته قرآنی جهان اسلام به میزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: این نشست در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد : برنامه های جانبی این نشست نیز در روزهای ۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه در شهرهای اصفهان، قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به داوران خارجی که در این نشست تخصصی حضور پیدا می کنند، تصریح کرد : در این نشست؛ دکتر نورالدین محمدی از الجزایر، دکتر سمیح احمد خالد العثامنه از اردن، دکتر شیخ رافع محمد جواد العامری از عراق، سید عقیل حسین المنور از اندونزی و تعدادی از داوران بین المللی جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3036909

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