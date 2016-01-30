به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نخستین نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، با حضور اساتید برجسته قرآنی جهان اسلام به میزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: این نشست در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد : برنامه های جانبی این نشست نیز در روزهای ۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه در شهرهای اصفهان، قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به داوران خارجی که در این نشست تخصصی حضور پیدا می کنند، تصریح کرد : در این نشست؛ دکتر نورالدین محمدی از الجزایر، دکتر سمیح احمد خالد العثامنه از اردن، دکتر شیخ رافع محمد جواد العامری از عراق، سید عقیل حسین المنور از اندونزی و تعدادی از داوران بین المللی جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت.