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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

همزمان با دهه فجر؛

مسابقات ورزشی ویژه روشندلان درکرج برگزار می‌شود

مسابقات ورزشی ویژه روشندلان درکرج برگزار می‌شود

کرج- نائب رییس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان البرز از برگزاری مسابقات ورزشی ویژه روشندلان در ایام دهه فجر امسال خبرداد.

طاهره باقری در گفتگو با مهر؛ اظهار کرد: این مسابقات ورزشی شامل دو رشته ورزشی شودان و شطرنج خواهد بود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته در ایام خجسته دهه فجر برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را کشف استعدادها و ایجاد نشاط و شادابی در میان قشر نابینا و کم بینا کلانشهر کرج عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم با برگزاری مسابقات ورزشی دررشته های مختلف زمینه مشارکت روشندلان را در رویدادهای ورزشی فراهم کنیم.

نائب رییس هیئت ورزش های نابینایان وکم بینایان شهرستان کرج از برگزاری یک دوره مسابقات شودان بانوان در روز پنج شنبه گذشته خبرداد و گفت: در این مسابقات سحر حیدری، سميرا دهقان و معصومه حسین زاده به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

باقری در پایان افزود: در برگزاری مسابقات مختلف ورزشی جامعه نابینایان استان همکاری شایسته ای را با این هیئت ورزشی دارند و امیدوارم بتوانیم در سایه این تعامل خدمات ورزشی متنوع تری ارائه کنیم.

کد مطلب 3036915

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