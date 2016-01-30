کاشت و توزیع ۵۰ هزار نهال میوه در مرکز شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا حاتمی رئیس اداره فضای سبز منطقه ۶ گفت: با این که فضای سبز موجود درسطح منطقه ۶ به ۳ میلیون متر مربع می رسد، اما توسعه فضای سبز از اصلی ترین ماموریت های منطقه است. علاوه بر کاشت ۱۰۰ هزار پیاز گل لاله و گل نرگس، از ابتدای بهمن ماه ۵۰ هزار نهال میوه نیز میان اهالی توزیع و کاشته خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه کاشت گل وگیاه های بهاری افزود: از چند روز آینده آغاز کاشت گل های بهاری آغاز خواهد شد و در کنار آن کاشت نشاء های بهاری را در آخرین روزهای اسفند انجام می شود.

رئیس اداره فضای سبز منطقه ۶ افزود: ۱۵ هزار نهال جدید شامل نهال های توت، نارون و چنار نیز در بین شهروندان توزیع خواهد شد و در صورت درخواست شهروندان اکیپ هایی برای کاشت درخت نیز اعزام خواهد شد؛ همچنین در فضاهای سبز منطقه همچون معابر، بیمارستان ها و پارک هانیز کاشت درخت را انجام خواهیم داد.

خاتمی یادآور شد: امسال ۳۵ هزار نهال میوه، شامل خرمالو، توت، گوجه سبز، آلبالو و گردو برای توزیع در میان اهالی درنظر گرفته شده است.