به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در گزارشی از سفر به کشور ایتالیا و فرانسه همراه با هیات دولت، گفت: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شود که طبیعتا همراه با این سرمایه‌گذاریها باید انتقال فناوری به داخل هم صورت پذیرد و صرف حوزه تحقیق و پژوهش بومی شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، بخش های خصوصی ایران نیز حضور دارند تاکید کرد: به عبارتی بازارهای کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می‌شود.

وزیر ارتباطات که در آستانه دهه فجر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است قرار است شبکه اینترنت پرسرعت را در ۱۳۶۱ روستا به صورت همزمان افتتاح کند.

وی در ابتدای ورود به این استان با آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.