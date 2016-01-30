به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری جمعه شب در جمع خبرنگاران، گفت: هرزمانیکه آینده را تاریک دیدم به خوبی توانستیم از آن دوره گذر کنیم و موفقیت های چشم گیری نیز به دست آوردیم.

وی ادامه داد: مجلس خبرگان آینده با قدرت در اصل رهبری حرکت خواهد کرد، حفظ رهبری اصلی ترین مسئله است.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: حذف دیگران نیز مطرح نیست زیرا باید همگان تلاش کنند که افراد استخوان دار وارد شوند.

آیت الله حائری شیرازی یادآور شد: اتفاق جدیدی در حال روی دادن نیست هرکس با رای مردم انتخاب شود وارد می شود اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری به هیچ گروه و شخص خاصی تعلق ندارد و باید این حصر را شکست.

وی با اشاره به اینکه سایه رهبری برای تمامی ملت است، گفت: حصرهای خیالی که درست شده باید شکسته شود.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: استخوان دارها نوآوری کنند و جوانان نیز استخوان دار شوند.

آیت الله حائری یادآور شد: اینکه کاری کنیم و بگویم هرکس هم فکر من نیست ضد رهبری است درست نیست زیرا نمی شود رهبری را مصادره کرد.

وی با بیان اینکه باید خودمان را فدای رهبری کنیم افزود: موانعی که مقام معظم رهبری نتواند اقتصاد را دگرگون کند باید برداشته شود و یکی از برنامه های اصلی من نیز همین است که باید خبرگان در بحث بانکها و مباحث اقتصادی کشور وارد شوند.

آیت الله حائری تصریح کرد: مردم زمانیکه وضعیت بانکها را می بینند به پای رهبری می گذارند در حالیکه ما باید آبرو بگذاریم و در این راستا وارد شویم تا مقام معظم رهبری زلال تر و قاطع تر از گذشته در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.. وارد شوند.

وی یادآور شد: من برای طرح های فلاحت در فراغت شهرستان شیراز آبرو گذاشتم و امروز اگر ما شاهد عدم وجود آلودگی هوا درشیراز هستیم به همین دلیل است زیرا هیچکس نمی تواند هوا را با خود ببرد و صاحب شود.

عضو خبرگان رهبری، گفت:ما نمی توانیم به یک مجلس اکتفا کنیم زیرا باید مجلسی تخصصی داشته باشیم که در حال حاضر مجلس ما عام است در حالیکه در یک مجلس باید گروه های مختلف یک نماینده داشته باشند.

آیت الله حائری شیراز افزود: به همین دلیل مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی شد اما این مرکز کارایی ندارد .

به پاکی جنتی و یزدی شهادت می دهد

عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص رد صلاحیت های گسترده در کشور، گفت: من به پاکی آیت الله جنتی و یزدی شهادت می دهم اما هیئت نظارت باید مقداری بیشتر کارشناسانه باشد.

نماینده سابق ولی فقیه در فارس تاکید کرد: در زمان انتخاب ناظرین باید بیشتر دقت شود و از طیف های مختلف ناظرین انتخاب شوند.

آیت الله حائری تصریح کرد: امیدوارم وحدت حرکت بیشتری داشته باشیم زیرا در گذشته مشاهده شده بود که برخی بدون امتحان به انتخابات خبرگان وارد شدند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونیکه به تدریج در حال تکمیل شدن است در برخی مواقع چنین حرکت هایی نیز دارد اما باید طبق قانون همگان رفتار کنند.