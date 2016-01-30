۱۵۰۰ میلیارد تومان صرف بازسازی بم شد/صادرات ۳۱ هزار تن خرما

رضا اشک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بم یکی از شهرستان ویژه استان کرمان است که به ویژه بعد از زمین لرزه سال ۸۲ نگاهی ویژه به این شهرستان شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب هیچ واحد دانشگاهی در این شهرستان وجود نداشت، افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار دانشجو در هفت واحد دانشگاهی این شهرستان مشغول ادامه تحصیل هستند.

اشک راه اندازی فرودگاه، راه آهن، منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم جدید، ورزشگاه ها، مدارس و مناطق مسکونی و تجاری را جمله خدمات صورت گرفته در شهرستان بم دانست و گفت: با وقوع زمین لرزه شهر بم با وسعت بیش از سه هزار و ۶۰۰ هکتار از نو ساخته شد.

وی از صرف هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی بم خبر داد و افزود: بازسازی بم در کمترین زمان ممکن صورت گرفت و هم اکنون مردم به آرامش و آسایش در این منطقه در حال زندگی هستند.

فرماندار بم یادآور شد: یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازسازی بم و رکورد زمانی بازسازی آن یکی از دستاوردهای بزرگ نظام حمهوری اسلامی ایران است.

وی از افزایش سطح زیر کشت باغات در شهرستان بم خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۳۱ هزار تن خرما از بم صادر شده است.

فرماندار بم با اشاره به دوبانده کردن محور جاده بم – کرمان گفت: ۱۲ کیلومتر از این مسیر باقی مانده است که به زودی دو بانده خواهد شد.

وی از بهره برداری از تعدادی پروژه عمران شهری در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: در این ایام عملیات بازسازی پارک ۲۲ بهمن آغاز خواهد شد.

اشک یادآور شد: همچنین یک واحد مرغداری در بم و گلخانه سه هزار متر مربعی در بروات در زمان گفته شده افتتاح می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال نیز مردم ولایتمدار بم حضوری پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشند.

فرماندار بم با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های دهه فجر این است که منتهی به دو انتخابات بسیار مهم می شود، افزود: به طور قطع مردم بم در انتخابات و دهه فجر حضوری پرشور و بانشاط خواهند داشت.