نخستین نمایشگاه فناوری های ویژه نابینایان در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از تجهیزات ویژه نابینایان صبح شنبه در مرکز توان بخشی اصفهان برگزار شد که زیر نظر انجمن روشن بین اصفهان پس از ماه ها رایزنی با شرکت های مرتبط با واردات تجهیزات ویژه نابینایان امروز به سر انجام رسیده و امروز نابینایان می توانند جدیدترین وسایل مناسب سازی شده برای خود را از نزدیک لمس کنند.

در این نمایشگاه وسایل در چهار قسمت تقسیم بندی شده است. در اولین میز وسایل کمک توانبخشی همچون انواع عصاهای سفید، عصاهای دارای ویبره، عصاهای آنتنی، عصاهای ویژه کودکان، عصاهای پنج تکه و چهار تکه و ... وجود دارد. از دیگر وسایل این قسمت می توان به تب سنج های گویا، فشار سنج و سنجش قند خون گویا، ترازوی حمام گویا، برچسب نگار به صورت برجسته، شی یاب و قطب نما گویا، اشاره کرد.

دومین بخش را وسایل آشپزخانه تشکیل می داد که بسیاری از خانم های کم بینا و نابینا را به سمت خود کشاند و بازدید را بسیار سخت کرده بود. ترازوی آشپزخانه، دستگاه دارای ویبره سریز مایعات، پارچ ها و انواع پیمانه ها و ظروف که با علایم برجسته از یکدیگر تفکیک شده بودند و وسایلی همچون ماکروفر گویا که از جالبترین وسایل این نمایشگاه بود همگی بخشی بحث بر انگیز برای نابینان را فراهم کرده بودند.

در بخش دیگر وسایل کمک آموزشی خود نمایی می کردند. بازی های فکری، پازل ها، منچ ها و انواع دیگر از وسایلی که در بازار وجود دارد و می تواند هر کودکی را به سمت آموزش و یادگیری بهتر سوق دهد در این بخش به صورت برجسته و قابل لمس برای کودکان و بزرگسالان نابینا و کم بینا وجود داشت.

لوح های نوشتار درسایزهای مختلف، قلم های ویژه، دستگاه های تایپ همگی در کنار یکدیگر خود را آماده لمس شدن توسط نابینایان کرده بودند.

در بخش چهارم دیگر وسایلی که می توانند برای نابینایان کاربرد داشته باشند همچون ساعت های گویا و لمسی در شکل ها و اندازه های مختلف، وسایل ویژه افراد کم بینا که می تواند متون را برای آنها تا چند برابر درشت کنند تا به شکلی بهتر و جامعتر بتوانند متون مختلف را مورد مطالعه قرار دهند در کنار برجسته نگارهای زیبا و کوچک، و در کنار آن متن خوانها که توانایی گویا سازی کتب را دارا بودند همگی شهر فرنگی را درست کرده بودند.

تجهیزات کمک توان بخشی ساخت داخل کیفیت لازم را ندارد

محمد جواد خادمی، رئیس هیئت مدیره انجمن روشن بینان اصفهان، در مورد این نمایشگاه اظهار داشت: همانگونه که می بینید جمعیت کثیری از نابینایان و کم بینایان در حال بازدید هستند و این نشان از آن دارد که حرفی ناگفته در میان است که سازمان هایی همچون بهزیستی و دیگر ارگان های مرتبط با نابینایان هیچ گاه آن را جدی نگرفته اند. آن حرف چیزی نیست جز این سخن که معلول به توان بخشی نیاز دارد نه به شعار.

وی ادامه داد: این جمله به این معناست که یک معلول به خصوص معلول بینایی از عضوی مهم بی بهره است که باید این نقصان را با دیگر حس ها و به کمک دیگر وسایل جبران کند.

خادمی گفت: تجهیزات کمک توان بخشی و کمک آموزشی در ایران به تعداد بسیار کم ساخته می شود و اگر هم ساخته شود غالبا بی کیفیت است و این امر به علت آن است که ساخت و تولید این وسایل برای هیچ شرکت داخلی توجیح اقتصادی ندارد چراکه هیچ گاه مسئولان مرتبط با نابینایان خود زمانی نابینا نبوده اند تا بدانند که باید از ساخت این وسایل که زندگی هر نابینایی را متحول می کند، پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای اروپایی در زمینه ساخت وسایل ویژه نابینایان بسیار پیشرفت کرده اند و نابینایان در این کشورها با مشکلات ما روبرو نیستند و قیمت ها نیز در این کشورها پایین است، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت دلار در سال های گذشته و همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی به علت گمرک، خرید این وسایل در ایران بسیار سخت شده است چراکه اکثر خانواده های دارای معلول و خود نابینایان نیز از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن روشن بینان اصفهان ادامه داد: امیدوارم مسئولان کشور در راستای کاهش قیمت کالاهای وارداتی از طریق برداشتن حق گمرک از روی کالاهای ویژه نابینایان حداقل کمک را به این قشر آسیب پذیر کنند.

وی اظهار داشت: من به آینده خوشبین هستم چراکه وحدتی در میان سازمان ها، شرکت ها و تشکل های مرتبط با نابینایان در حال شکل گیری است و این نور امیدی برای آینده به شمار می رود.

تولید بومی تجهیزات نابینایان، حرفی غیرکارشناسی است

یغمایی، از مدیران وارد کننده کالاهای ویژه نابینایان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که مهمترین مشکلات شما در واردات کالاهای مرتبط با نابینایان چیست، گفت: خرید این کالاها، به علت تحریم های ظالمانه بسیار سخت بود ولی در حال حاضر این امکان برای ما فراهم شده که بهتر از گذشته به واردات این کالاها بپردازیم.

وی ادامه داد: دیگر مشکل ما آن است که بیشتر مسئولان بدون این که از موضوعات مرتبط با تجهیزات ویژه معلولان آگاهی کامل داشته باشند به ابراز نظر در مورد وارد و تولید کردن این کالاها می پردازند. مثلا بدون این که بدانند تولید این کالاها در حال حاضر در کشور ما به علت پایین بودن تقاضا امکان پذیر نیست و به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و همچنین دانش مرتبط با ساخت آن در اختیار ما نیست دم از تولید بومی می زنند و این حرف غیر کارشناسانه است.

این واردکننده تجهیزات نابینایان افزود: از دیگر مشکلات ما آن است که هر گاه به سازمانی مرتبط با نابینایان مراجعه می کنیم مسئولان مرتبط با نابینایان همگی در سلامت کامل به سر می برند و این یک مشکل بزرگ است چراکه تا زمانی که من و شما بیرون گود باشیم همه چیز برایمان عالی و زیباست پس «شعار»، را که کم هزینه تر است را به جای اقدامات عملی و راستین سر لوحه خود می کنیم.

جای خالی مسئولان بهزیستی در نمایشگاه نابینایان

وی گفت: شما همین جا و امروز را ببینید. چه کسی و کدام تشکل ما را در برپایی این نمایشگاه یاری کرد.

یغمایی ادامه داد: در نهایت این نمایشگاه با همت تشکل روشن بین اصفهان که از تنی چند از نابینایان تشکیل شده است برپا شد.

از دیگر نکات مورد توجه در این نمایشگاه حضور نمایندگان مجلس اصفهان در میان معلولان بینایی و بازدید از نمایشگاه بود. نیره اخوان و عباس مقتدایی هر دو به همراه علیرضا نصر اصفهانی عضو شورای شهر اصفهان از نمایشگاه بازدید و قول مساعد در راستای حمایت از این تجهیزات را به نابینایان دادند.

و اما گره کور این نمایشگاه، که به دست هیچ کس باز نشد عدم حضور مسئولان بهزیستی استان اصفهان بود درحالی که همگی از برگزاری این نمایشگاه آگاه بودند ولی به هیچ وجه نخواستند یک روز خود را برای دیدن آخرین تجهیزات ویژه مددجویان صرف کنند.