برگزاری اولین دوره آموزشی معاینه فنی برای کارشناسان تصادفات پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش با اشاره به همکاری و تعامل خوب پلیس در اجرای قانون و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا با رویکرد ارتقای سطح ایمنی تردد و کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: این دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت مشترک ومستمر با هدف آشنایی و آگاهی کارشناسان پلیس به عنوان مجریان قانون از رویه و فرایند انجام معاینه فنی در مراکز شهر تهران و ایجاد تعامل بیشتر در ارتقا کیفی و نظارتی مراکز معاینه فنی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص عدم وحدت رویه در انجام معاینه فنی و تخلفات بعضی از مراکز در سطح کشور گفت: به زودی با اتصال کلیه مراکز در سطح کشور به سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)، کلیه مراکز بایک استاندارد واحد و یکسان فعالیت خواهند کرد. خوشبختانه بر اساس مواد آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی مصوب سال ۹۳ هیات وزیران علاوه بر الزام مراکز به استفاده از سامانه معاینه فنی، دستورالعملهای مربوط به فرایند معاینه فنی وسایل نقلیه مطابق با استاندارد ملی و حدود مجاز سطح انتشار آلایندگی سازمان حفاظت از محیط زیست در حال تدوین است و بدون تردید با اصلاح و انجام این اقدامات موثر دغدغه های پلیس و متولیان بحث معاینه فنی در کشور از صدور معاینه فنی بدون اصالت برطرف خواهد شد و پلیس می تواند به صورت نرم افزاری با اتصال به دیتا بانک معاینه فنی نسبت به اعمال قانون و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام کند.

حسینی منش در خصوص وظیفه اجتماعی شهروندان در بحث معاینه فنی گفت: بنا بر شنیده ها متاسفانه تعدادی از شهروندان به جای انجام وظیفه شهروندی در کاهش آلودگی هوا، تنها صرف ترس از اعمال جریمه و قانون، از راه های غیرمتعارف اقدام به تهیه گواهی معاینه فنی جعلی و یا بدون اصالت می کنند.

جای تعجب است راکب از خودرویی برای خود و خانواده اش استفاده می کند که حتی از وضعیت عملکرد سیستم ترمز آن نیز مطلع نیست. این شخص نه تنها هیچ مسئولیتی نسبت به جامعه احساس نمی کند حتی برای جان خود و خانواده اش نیز ارزشی قایل نیست بدون تردید اگر شهروندان، متقاضی دریافت این برگه های معاینه فنی غیرمتعارف نباشند خیلی از این تخلف های موجود در این زمینه برچیده خواهد شد.