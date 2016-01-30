روزنامه هفت صبح نوشت: در صورتی که از فیسبوک استفاده میکنید و دوستان زیادی در این شبکهی اجتماعی دارید، باید به این نکته توجه داشته باشید که شما اهمیتی برای اغلب دوستان خود ندارید. این حقیقتی است که آخرین تحقیقات انجام شده، نشان از آن دارند. بسیاری از افرادی که از فیسبوک استفاده میکنند، چند صد دوست مجازی دارند؛ اما مساله اینجا است که همهی ما تنها با شماری محدودی از این دوستان در ارتباط هستیم. این موضوعی است که تحقیقاتی که به تازگی انجام شده از آن حکایت دارند. در واقع بسیاری افرادی که در لیست دوستان ما قرار دارند، اهمیتی برای فعالیتهای ما در این شبکهی اجتماعی قائل نیستند.
رابین دونبار، روانشناس تکاملی دانشگاه آکسفورد، تحقیقی را انجام داده که براساس آن به رابطهی موجود بین دوستان واقعی و افرادی که در لیست دوستان فیسبوک کاربران قرار دارند، پرداخته است.
براساس یافتههای وی رابطهی کمی بین داشتن دوستان واقعی و دوستانی که در فیسبوک داریم، وجود دارد. در واقع براساس یافتههای این محقق، رابطهی موجود بین دوستانی که بصورت منظم با آن در ارتباط هستیم و افرادی که در لیست دوستان ما وجود دارد، بسیار کمرنگ است.
براساس مطالعات صورت گرفته کاربرانی که مورد مطالعه قرار گرفته بودند، بصورت میانگین بیش از ۱۵۰ کاربر دیگر را در لیست دوستان خود داشتند؛ اما در صورت انتشار پستی که گویای وضعیتی نامساعد برای کاربر بود، تنها ۱۴ نفر واکنش نشان میدادند.
براساس اطلاعات ارائه شده، دوستی در دنیای مجازی نیز شبیه به روابط دوستانه در دنیای واقعی است و داشتن لیستی بلند بالا از دوستان در فیسبوک به معنای داشتن دوستان واقعی نیست و در واقع دوستان واقعی در دنیای مجازی نیز همچون جهان واقعی محدود هستند. البته داشتن لیستی بلند بالا این حس را در کاربر القاء میکند که به جامعهی گستردهای از دوستان دسترسی دارد و در واقع تعداد دوستان فرد بسیار زیاد است.
پروفسور دونبار در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است:با وجود اینکه شبکههای اجتماعی محدودیتهای ارتباطی دنیای واقعی را ندارند، اما نتوانستهاند بر محدودیتهای موجود در سایر شبکههای اجتماعی غلبه کنند.براساس اطلاعات ارائه شده توسط این تحقیق، دوستان در فیسبوک از لایههای مختلفی تشکیل شدهاند. در نزدیکترین لایه پنج نفر قرار گرفتهاند. در لایههای بعدی به ترتیب ۱۵، ۵۰ و ۱۵۰ نفر دیگر از دوستان قرار گرفتهاند.
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