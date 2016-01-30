۲۵۳ پروژه راهسازی در استان کرمانشاه در دست اجراست

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به روستاها را به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در روستاها این امر در استان کرمانشاه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۲ هزار و ۶۴۲ روستا در سطح استان کرمانشاه به تشریح وضعیت راه های روستایی استان پرداخت.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه کل راه های روستایی استان را ۵ هزار و ۱۰۷ کیلیومتر عنوان کرد و گفت: از این میزان حدود ۴ هزار و ۳۰۰ کیلومتر ساخته شده که ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن دارای روکش بوده و مابقی راه های شنی و خاکی هستند.

بهادری خاطر نشان کرد: با حمایت و توجهات ویژه مسئولین ارشد وزارت راه و شهرسازی و نیز مسئولین ارشد استان اقدامات خوبی در حوزه راه های روستایی کرمانشاه صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: طی سال جاری ۲۵۳ پروژه به طول ۹۵۱ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان در استان کرمانشاه در دست احداث داریم.

بهادری ادامه داد: از این میزان ۱۰۲ پروژه به طول ۳۰۰ کیلومتر از باقی مانده پروژه های سفر مقام معظم رهبری است که با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان که ۴۰ میلیارد تومان سهم دفتر مقام معظم رهبری و ۲۱ میلیارد تومان سهم وزارت راه و شهرسازی بوده در دست اجراست.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: همچنین ۱۱۲ پروژه به طول ۵۱۳ کیلومتر که ۲۴۰ کیلومتر آن شامل روکش راه ها بوده از اعتبارات ملی تامین و در دست احداث است.

بهادری یادآور شد: همچنین ۳۱ پروژه به طول ۱۳۸ کیلومتر از محل اعتبارات استانی با اعتباری بالغ بر ۱۱ و ۷ دهم میلیارد در دست اجرا است.

وی در بخش پایانی سخنان خود شاخص متوسط کشوری نسبت راه های آسفالته به کل راه های روستایی در کشور ۹۷/ ۵۰ عنوان کرد و افزود: این شاخص در استان استان کرمانشاه روی عدد ۶۰ و ۷ دهم است که نسبت به میانگین کشوری از این نظر بالاتر هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با بهره برداری از پروژه های مذکور این شاخص در استان کرمانشاه به عدد ۸۳ و ۳ دهم خواهد رسید و قطعا ما از این نظر از استان های برتر کشور خواهیم بود.