دومين نشست انتخابات و انتخاب اصلح با سخنرانی رحيم پور ازغدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سي و هشتمين فجر انقلاب اسلامي و سالروز ورود شكوهمند حضرت امام خميني(ره) به ايران اسلامی و با هدف روشنگری پيرامون طمع و نفوذ دشمن نسبت به اركان نظام جمهوری اسلامی و در جهت نيل به مشاركت حداكثري امت اسلامي در انتخابات مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، بسيج سازمان تبليغات اسلامي دومين نشست تخصصي «انتخابات و انتخاب اصلح از منظر امام خميني(ره) و امام خامنه ای» را برگزار می كند.

اين جلسه با حضور و سخنرانی حسن رحيم پور ازغدي (پژوهشگر علوم انسانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) فردا يكشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۸ صبح در سالن همايش های سازمان تبليغات اسلامی واقع در ميدان فلسطين تشكيل خواهد شد.