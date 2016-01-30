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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

بسيج سازمان تبليغات اسلامی برگزار می كند؛

دومين نشست انتخابات و انتخاب اصلح با سخنرانی رحيم پور ازغدی

دومين نشست انتخابات و انتخاب اصلح با سخنرانی رحيم پور ازغدی

دومين نشست «انتخابات و انتخاب اصلح از منظر امام خمينی(ره) و امام خامنه ای» با سخنرانی حسن رحيم پور ازغدی توسط بسيج سازمان تبليغات اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سي و هشتمين فجر انقلاب اسلامي و سالروز ورود شكوهمند حضرت امام خميني(ره) به ايران اسلامی و با هدف روشنگری پيرامون طمع و نفوذ دشمن نسبت به اركان نظام جمهوری اسلامی و در جهت نيل به مشاركت حداكثري امت اسلامي در انتخابات مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، بسيج سازمان تبليغات اسلامي دومين نشست تخصصي «انتخابات و انتخاب اصلح از منظر امام خميني(ره) و امام خامنه ای» را برگزار می كند.

اين جلسه با حضور و سخنرانی حسن رحيم پور ازغدي (پژوهشگر علوم انسانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) فردا يكشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۸ صبح در سالن همايش های سازمان تبليغات اسلامی واقع در ميدان فلسطين تشكيل خواهد شد.

کد مطلب 3036955

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