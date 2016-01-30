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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

واكنش ها به انفجار تروریستی در مسجد شیعیان عربستان

واكنش ها به انفجار تروریستی در مسجد شیعیان عربستان

انفجار تروریستی روز گذشته در مسجد شیعیان عربستان که به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد، واکنش برخی کشورها را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، برخی کشورها به انفجار تروریستی روز گذشته در مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر «الاحساء» واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین که خود ید طولایی در سرکوب و کشتار شیعیان بحرینی دارد، در پیامی خطاب به پادشاه عربستان این انفجار را محکوم کرد.

سران کویت، امارات و اردن نیز در پیام هایی جداگانه خطاب به ملک سلمان وقوع انفجار تروریستی در مسجد شیعیان در الاحساء را به شدت محکوم کردند.

از سوی دیگر، «عبدالعزیز بن علی الشریف» سخنگوی وزارت خارجه الجزایر در سخنانی ضمن محکومیت شدید انفجار تروریستی در مسجد امام رضا (ع) عربستان بر لزوم همکاری ها و هماهنگی های بین المللی برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

این در حالی است که «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز انفجار تروریستی در الاحساء عربستان را محکوم کرد.

گفتنی است، حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد. نیروهای امنیتی سعودی یکی از عاملان انتحاری را بازداشت کردند.

کد مطلب 3036958

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