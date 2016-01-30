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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

با افتتاح همزمان ۲۸۷۵ مرکز جامع خدمات سلامت؛

۱۱ میلیون حاشیه نشین تحت پوشش خدمات سلامت قرار گرفتند

۱۱ میلیون حاشیه نشین تحت پوشش خدمات سلامت قرار گرفتند

صبح امروز با حضور وزیر بهداشت در یکی از مناطق حاشیه ای استان البرز، مراسم افتتاح و بهره برداری از دو هزار و ۸۷۵ پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت در ۱۷ استان کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت در حاشیه شهرهای استان های البرز، اصفهان، هرمزگان،خراسان رضوی، قم، خوزستان، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، همدان، کرمانشاه، قزوین و آذربایجان غربی با هدف پوشش و ارتقای سلامت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

بنابراین گزارش افتتاح پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت یکی از بسته های خدمتی برنامه تحول بهداشت است که برای ارایه خدمات سطح یک بهداشتی به حاشیه نشینان و سکونت های غیر رسمی در سه مرحله؛ برای حاشیه نشینان، شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفرجمعیت و شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر است و هدف عمده این برنامه عمدتا کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر است. 

در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که حدود ۱۱میلیون نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است.

کد مطلب 3036959
حبیب احسنی پور

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