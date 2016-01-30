۱۱ میلیون حاشیه نشین تحت پوشش خدمات سلامت قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت در حاشیه شهرهای استان های البرز، اصفهان، هرمزگان،خراسان رضوی، قم، خوزستان، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، همدان، کرمانشاه، قزوین و آذربایجان غربی با هدف پوشش و ارتقای سلامت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

بنابراین گزارش افتتاح پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت یکی از بسته های خدمتی برنامه تحول بهداشت است که برای ارایه خدمات سطح یک بهداشتی به حاشیه نشینان و سکونت های غیر رسمی در سه مرحله؛ برای حاشیه نشینان، شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفرجمعیت و شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر است و هدف عمده این برنامه عمدتا کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر است.

در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که حدود ۱۱میلیون نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است.