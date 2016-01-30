پایش را باید با استانداردهای روز دنیا پیش ببریم

به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نشست «هماندیشی مرکز پایش فراگیر این سازمان با آزمایشگاههای معتمد» گفت: دوران پساتحریم دوران مهم و قابل توجهی برای ایران است زیرا عصری برای سرمایهگذاری و حضور سرمایهگذاران ملی و بینالمللی در عرصههای صنعتی و اقتصادی ایران خواهد بود و به همان میزان باید تلاش کنیم مسائلی مانند پایش را با قوت بیشتر و با دقت و رعایت همه جوانب و استانداردهای روز دنیا پیش ببریم که این مهم مشترکا بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست و آزمایشگاههای معتمد است.
معصومه ابتکار گفت: آزمایشگاههای معتمد در این زمینه همراه ما و همکاران معتمد ما هستند و ما اعتقاد داریم که توانافزایی این آزمایشگاهها بسیار اهمیت دارد و از مسائل و برنامههای کلیدی سازمان حفاظت از محیط زیست در مدیریت کنونی است.
وی با بیان این که این کار، یک کار فرابخشی است، گفت: باید از همه ظرفیتها به درستی استفاده کنیم تا این توانافزایی رخ بدهد و ما بتوانیم جوابگوی انتظارات دوران پساتحریم باشیم. باید بتوانیم جوابگوی انتظارات دورانی باشیم که کشور ما همگام با جامعه جهانی، تعهدات نوینی مثل آنچه در پاریس رخ داد را پذیرفته است.
ابتکار با اشاره به تعهد ایران برای کاهش ۴ درصدی و در صورت رفع تحریم و فراهم شدن فضای رقابتی و انتقال فناوری ۸ درصدی انتشار گازهای گلخانهای گفت: این تعهدات در زمینههایی مثل اصلاح الگوی مصرف انرژی به کشور ما کمک میکند و ما را به ارتقای استانداردها ملزم میکند تا بتوانیم پایش و نظارت دقیقتری انجام دهیم و اینجا آزمایشگاههای معتمد نقش مضاعفی خواهند داشت.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان این که در دو سال گذشته در این زمینه تلاشهای زیادی انجام دادیم، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم موضوع خوداظهاریها را به طور جدی دنبال کردیم و سهم این پایشها و نظارتها افزایش پیدا کرده هرچند که هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. تمام واحدهای صنعتی که خروجی هوا، پساب یا پسماند دارند مشمول خوداظهاری و پایش هستند و ادارات کل ما موظفند میزان پایش نظارتی خود را به صد در صد برسانند تا هیچ جای کشور واحد صنعتی نداشته باشیم که از پایش و نظارت خارج باشد.
ابتکار با تاکید بر این که آزمایشگاههای معتمد در انجام این خوداظهاریها و پایش ها طرف ما خواهند بود، گفت: آن چه که در برنامه ششم توسعه برای هزینه کردن بخشهایی از عوارض یک درصدی آلایندگی برای محیط زیست پیش بینی شده بسیار مهم است و سیاستهای کلی محیط زیستی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند نیز پشتوانه جدی برای ما و خانواده آزمایشگاههای معتمد است.
همکاریهای بینالمللی در زمینه پایش را توسعه خواهیم داد
وی با بیان این که همکاریهای بینالمللی در زمینه پایش را توسعه خواهیم داد اعلام کرد: در همین تفاهمنامهای که روز پنجشنبه در پاریس امضا شد، یک محور مهم همکاری با فرانسه در زمینه پایش و سنجش و صلاحیت آزمایشگاهها بود.
ابتکار افزود: با کشورهای دیگر هم همکاریهای مشابهی را آغاز کردیم که برای نمونه در ایتالیا یک تفاهمنامه مهمی را با یک مرکز آزمایشگاهی و سنجش این کشور شروع کردیم.
وی با اعلام این که با سازمانهای بینالمللی نیز همکاریهای خوبی خواهیم داشت، گفت: باید همگام با استانداردهای روز جهانی حرکت کنیم و هم در سازمان حفاظت از محیط زیست و هم آزمایشگاههای معتمد بتوانیم سطح کار خودمان را به نحوی ارتقا دهیم که پاسخگوی انتظارات در سطح ملی و بینالمللی باشیم و از این همکاریها به طور کامل استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: خوشبختانه کاری که در جهت بازنگری و اصلاح آییننامه و دستورالعملها اتفاق افتاده، اتفاق بسیار مهمی است. کار بسیار سنگینی صورت گرفته که بسیار ارزشمند است و در نیل به اهداف برای ارتقاء فعالیتها بسیار کمک خواهد کرد هرچند که در آغاز، دشواریهای خودش را هم خواهد داشت.
معصومه ابتکار با بیان این که باید برای پایشهای دقیقتر و صحیح تلاش کنیم، گفت: امیدواریم که با ارتقای سطح کیفی پایش در مسائل هوا در شهرهای صنعتی، در مسئله آب در کشوری که تنش آبی بسیار زیاد دارد و بالاخره در موضوع پسماند که پسماندهای ویژه، پسماندهای صنعتی و آلودگی خاک از اهمیت بسیار زیادی برخودار است گام موثری برداریم. باید تلاش کنیم روندها رو به اصلاح باشد و واحدهای صنعتی ما فعالیتهای خود را به نحوی اصلاح کنند که آلودگیها کمتر باشد.
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