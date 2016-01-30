به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع اعتراضی در جلوی ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران، از نخستین ساعات حضور تجمع‌کنندگان، نیروهای پلیس در محل حضور یافته و نسبت به برقراری نظم و امنیت تلاش می‌کنند.

بنابر مشاهدات خبرنگار انتظامی مهر، ماموران پلیس از حضور تجمع‌کنندگان که تا این ساعت شمار آنها از ۱۰۰ نفر بیشتر است، به داخل خیابان و ایجاد ترافیک جلوگیری کرده اند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تجمع حال حاضر غیرقانونی است و پلیس بارها به تجمع‌کنندگان دستور داده از توقف و تجمع جلوگیری کنند.

نیروهای ضد شورش پلیس تا متفرق کردن کامل تجمع‌کنندگان، در محل حضور دارند.

همچنین نیروهای پلیس راهور نیز در خیابان حافظ، خیابان طالقانی حضور یافته و از ایجاد ترافیک احتمالی و کندی تردد خودروها جلوگیری خواهند کرد.

بنا بر این گزارش دانشجویان پیش از این اعلام کرده بودند در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی، صبح امروز مقابل وزارت نفت تجمع می‌کنند.