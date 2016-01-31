وضعیت بخش زنان بیمارستان مطهری ارومیه بحرانی شد

خبرگزاری مهر. گروه استان‌ها- سکینه اسمی: در حال حاضر بخش زنان و زایمان این بیمارستان قدیمی نه تنها جوابگوی نیازهای درمانی استان نیست بلکه کمبود فضا، پذیرش بیش از ظرفیت و نیز فرسوده بودن موجب نارضایتی و گلایه شدید مردم شده است.

بخش زنان و زایمان این بیمارستان روزانه ۱۲۰ نفر را با وجود کمبود تجهیزات و نبود فضا پذیرش می‌کند این در حالی است که خواباندن فرد وضع حمل کننده در راهروهای بیمارستان و کمبود تخت از اهم مشکلاتی است که زایشگاه بیمارستان مطهری امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

رایگان و کم هزینه بودن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی باعث افزایش تقاضا برای زایمان طبیعی در بخش کوثر بیمارستان مطهری شده ولی این بخش مشکلات بسیاری دارد و در طول سال‌های گذشته به آن توجه نشده است.

هرچند فرسوده بودن و فضای نامناسب تنها مختص بیمارستان مطهری نیست بلکه به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی در حال حاضر تمامی بیمارستان‌های آذربایجان به جز دو الی سه بیمارستان تازه ساخت در شهرهای استان فرسوده هستند.

تبدیل سرای ورزشکاران ارومیه به زایشگاه هنوز اجرایی نشده است

با توجه به فرسوده بودن بیمارستان مطهری و مشکلات متعدد بخش زنان و زایمان سال گذشته شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای حل این مشکل درمانی مصوب کرد سرای ورزشکاران ارومیه به بیمارستان زنان و مامایی کوثر ارومیه تغییر کاربری دهد تصمیمی که تاکنون چندان مورد استقبال قرار نگرفته و هنوز به دلیل مخالفت اداره کل ورزش و جوانان استان وارد فاز اجرایی نشده است.

این در حالی است که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به امکانات مازاد دستگاه‌های اجرایی اشاره شده ولی این طرح جزو اماکن مازاد نیست و از مطالبات ورزشکاران و برای میزبانی مسابقات با توجه به وجود ورزشگاه‌ها در حاشیه این بنا است.

سرای ورزش در نظر گرفته شده در کنار هتل ۴۰۰ نفره در زمینی به مساحت یک هزار، سالن های ورزشی شش هزار نفری، سه هزار نفری، مجموعه ورزشی بانوان، استخرهای شنا، خانه والیبال، تیراندازی، کاراته و … قرار دارد که به لحاظ موقعیت مناسب برای بیمارستان نیست.

با توجه به اینکه طراحی ساختمان به عنوان هتل بوده نه بیمارستان، از نظر امکانات اصلاً در حد بیمارستان نیست، به طوری که در بنای بیمارستان باید نکات فنی و ایمنی برای استحکام بیشتر رعایت شود که در ساخت هتل بعنوان سرای ورزشکاران رعایت این نکات ضروری نیست.

سرای ورزشکاران ارومیه از نظر معماری و شهرسازی جز ساختمان‌های متوسط محسوب می‌شود و سیستم طراحی آن شامل اتاق، آسانسور، پذیرایی و تالارهای کنفرانس و سالن جلسات است، این در حالی است که بیمارستان با توجه به شرایط کاری نیازمند اتاق‌های ویژه عمل، آزمایشگاه و … بر اساس استانداردهای خاص بوده که در صورت رعایت این اصول هزینه اضافی تحمیل دولت می‌شود.

وضعیت فیزیکی بخش کوثر بیمارستان مطهری بحرانی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت این بیمارستان و مشکلات پیش روی آن گفت: در حال حاضرمشکلات فضای فیزیکی بخش کوثر بیمارستان شهید مطهری ارومیه به یک وضعیت بحرانی تبدیل شده است.

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش زنان و زایمان این بیمارستان ۱۱۶ تخت فعال وجود دارد، اظهارداشت: ولی در برخی از روزها ۵۰ تخت اضافی بصورت ویژه نیز علاوه بر این تعداد ارائه خدمت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع درشان مردم استان نیست، گفت: متاسفانه بخش درمانی استان با کمبود شدید فضا مواجه بوده و هم اکنون بیشتر بیمارستان‌های استان به خصوص ارومیه فرسوده بوده و جوابگوی نیازها نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه موضوع وضعیت بحرانی بخش زنان و زایمان کوثر بارها در جلسات مختلف مطرح و اعلام شده است، عنوان کرد: در زمان حاضر نزدیک به ۲۰۰ بیمار الکتیو در لیست اعمال جراحی زنان قرار دارند که باید خدمات مربوطه را دریافت کنند که این موارد بخش کوچکی از مشکلات مربوطه را نشان می‌دهد.

آقازاده گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت در این بخش بحرانی است و همه مسئولین عرصه سلامت در حل این مشکل سهیم هستند و حل آن نیز نیازمند مشارکت و همکاری تمامی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

وضعیت بخش زنان و زایمان کوثر به صورت اورژانسی رسیدگی شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات درمانی استان پروژه‌هایی برای احداث بیمارستان داریم ولی انجام آن زمان بسیار زیادی را خواهد طلبید، گفت: امروز با مشکل بسیار بزرگی در بخش زنان و زایمان کوثر روبرو هستیم که لازم است از راهکارهای کوتاه مدت برای حل آن استفاده کنیم.

آقازاده، بهره گیری از ظرفیت سایر بیمارستان‌ها از قبیل شهید عارفیان، امام رضا (ع)، ارتش و همچنین استفاده از فضای فیزیکی سایر سازمان‌ها از قبیل هلال احمر با انجام تغییرات لازم برای تبدیل آن به بخش زنان را از جمله راهکارهای پیشنهادی کوتاه مدت برای مدیریت بحران بوجود آمده در این بیمارستان برشمرد.

وی تاکید کرد: این مشکل مختص دانشگاه علوم پزشکی استان نبوده لازم است همه سازمان‌ها این معضل درمانی را مشکل خودشان دانسته و در حل آن نیز مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند.

آقازاده در خصوص بحث هتلینگ در استان اظهارداشت: با وجود اینکه در طرح تحول نظام سلامت و ارتقای کیفیت هتلینگ این بخش از بیمارستان اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته است ولی مشکل فضای فیزیکی همچنان وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

تاسیسات فرسوده، ریخته شدن گرد و خاک، رنگ‌های کنده شده از سقف دیوارها، نبود مکانی برای استراحت و کار کادر پزشکی و پرستاری و قرار گرفتن آن‌ها در بین بیماران و خوابیدن فرد وضع حمل کننده، در راهروهای بیمارستان و عذاب کشیدن آن‌ها در وقت ملاقات در هنگام ورود آقایان به بخش زنان از جمله مشکلات عمده ای است که فشار زیادی را به زنان بستری شده و کادر بخش کوثر تحمیل می‌کند.

بیمارستان مطهری در سال ۱۳۰۷ در ارومیه احداث شده و نام پیشین آن شیر و خورشید و متعلق به هلال احمر بود که اکنون با نام بیمارستان شهید مطهری فعالیت می کند و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان است.

این بیمارستان ۸۶ ساله با بدنه ای فرسوده جوابگوی نیازهای استان نیست و بخش زنان و مامایی آن که کوثر نام دارد با مشکلات زیادی روبرو است و از لحاظ روانی نیز استرس بسیاری را به زنانی که می خواهند وضع حمل کنند و کادر پزشکی، مامایی و پرستاری وارد می کند.