اکران ویژه فیلم «باغیشلا، گئله بیلمدیم» در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی پیش از ظهر شنبه با بیان اینکه فیلم «باغیشلا، گئله بیلمدیم» در سینماه ۲۹ بهمن تبریز اکران و بررسی خواهد شد، گفت: این فیلم به کارگردانی فایق کریم اغلو در جمهوری آذربایجان ساخته شده است.

وی ادامه داد: در این فیلم که در موضوع عاشورا و قیام امام حسین (ع) ساخته شده است، نامیک فریدون اوغلو به عنوان نویسنده و بازیگر اصلی به ایفای نقش پرداخته است.

میلانی همچنین خاطر نشان کرد: رامین عاصیم اوغلو دستیار کارگردان بوده و رضا فلاحیان هماهنگ کننده و طراحی صحنه فیلم «باغیشلا گله بیلمه دیم» را بر عهده داشته است.

وی اضافه نمود: فیلم فوق با حضور عوامل آن اعم از نامیک فریدون اوغلو، فایق کریم اوغلو، رامین عاصیم اوغلو از جمهوری آذربایجان و رضا فلاحیان بررسی می شود.

رئیس حوزه هنری استان افزود: اکران و بررسی فیلم «باغیشلا، گئله بیلمدیم» فردا یکشنبه ۱۱ بهمن ماه سال جاری در سینماه ۲۹ بهمن تبریز از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار خواهد شد.

میلانی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: حضور برای علاقمندان در بررسی و اکران فیلم «باغیشلا، گئله بیلمدیم» آزاد است.