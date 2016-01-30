به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، علی غیاثی ندوشن اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در نظر دارد اولین دوره کتاب سال یزد را در اسفند ماه سال جاری برگزار کند.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه اولین دوره کتاب سال یزد افزود: دبیرخانه این جشنواره از نویسندگان و ناشران دعوت می کند کتابهای خود را که در آن به موضوع یزد پرداخته شده، به دبیرخانه ارسال کنند.

غیاثی ندوشن هدف از برگزاری اولین دوره کتاب سال یزد را حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و ناشران همچنین اهتمام به موضوعات بومی و منطقه ای استان یزد عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در مورد شرایط شرکت در این جشنواره عنوان کرد: تاریخ اولین چاپ کتاب باید سال ۱۳۹۰ یا پس از آن باشد.

وی ادامه داد: تنها آثاری در این دوره داوری و ارزیابی قرار می گیرند که با موضوع استان یزد به چاپ رسیده باشد.

غیاثی ندوشن در عین حال تاکید کرد: در اولین سال استثنا قائل شده و دوره چهارساله ۹۴-۹۰ منظور شده است و برای سالهای آتی این جشنواره سالیانه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در ادامه مهلت ارسال آثار را ۱۰ اسفند ماه سالجاری ذکر کرد و گفت: به برگزیدگان این دوره جوایزارزنده ای اهدا خواهد شد.

وی تصریح کرد: آثاربرگزیده درجلسات نقد کتاب معرفی و درگنجینه آثار مکتوب استان به نمایش گذاشته خواهد شد.