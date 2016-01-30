به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد رحمانی با بیان اینکه عوارض پس از جراحی قابل پیش بینی نیست اما می‌تواند بیماران را درگیر هزینه‌های سنگین درمان کند، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید به عوارض بعد از جراحی توجه بیشتری داشته باشند و محدودیت‌های پوششی خود را کاهش دهند تا بیماران جز درد بیماری به درد دیگری مبتلا نشود.

وی درباره اقتصاد در درمان و هزینه‌های ناشی از عوارض پیش بینی نشده جراحی‌ها که بیماران را با مشکلات مالی مواجه می‌سازد، گفت: جراحی فی نفسه یک اقدام هزینه‌بر برای بیماران است. زمانیکه بیمار قرار است جراحی انجام دهد با اطلاعاتی که از پزشک دریافت می‌کند مدتی را برای درمان و بهبودی در نظر می‌گیرد و هزینه‌های لازم را برای امرار معاش در این مدت پیش بینی می‌کند اما متاسفانه گاهی برخی مسائل مانند بروز عوارض جراحی موجب افزایش زمان درمان و در نتیجه افزایش هزینه‌های بیماران می‌شود که اصلا قابل پیش بینی نیست.

رحمانی افزود: زمانی که فردی جراحی می‌کند و دچارعوارض بعد از جراحی می‌شود نمی‌تواند در جامعه به صورت فعال به حرفه خود ادامه دهد بنابراین این امر بیمار را علاوه بر هزینه‌های درمان و تهیه دارو در مخارج زندگی نیز دچار مشکل می‌کند به گونه‌ای که می‌توان گفت، عوارض جراحی می‌تواند خانواده‌ها را به زیر خط فقر بکشاند.

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تصریح کرد: برای مثال اگر بیمار در یک بیمارستان خصوصی بستری باشد بروز عوارض بعد از جراحی هزینه‌های درمان را تا ۵ برابر افزایش می‌دهد که با توجه‌ به سطح درآمد مردم می‌توان گفت بسیاری از بیماران در پرداخت چنین هزینه‌های سنگینی دچار مشکل می‌شوند و بیمارستان نیز با کمبود تخت خالی مواجه می‌شود اما اگر بیمار در بخش دولتی بستری باشد هزینه‌ها از سرانه درمان پرداخت می‌شود که در نهایت نیز مردم متضرر می‌شوند زیرا سرانه درمان از پرداختی‌های مردم به دولت تامین و برای پوشش هزینه‌های درمان به بیمه‌ها پرداخت می‌‌شود و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر هیچ گونه پوشش مناسبی در بخش خصوصی و دولتی ندارند.

رحمانی یادآور شد: در بسیاری از کشورها سازمان‌های بیمه‌گر در حوزه درمان و دارو، پوشش و حمایت‌های مناسبی از بیماران دارند، به همین دلیل عوارض ناشی از جراحی وضعیت مالی بیماران را به مقدار زیاد تحت تاثیر قرار نمی‌دهد اما در کشور ما بیمه‌ها برای پرداختی‌های خود محدودیت‌هایی را تعیین کرده‌اند که جبران هزینه‌های بیمار را نمی‌کند.

این فوق تخصص جراحی ریه و قفسه صدری در ادامه اصلاح ساختار‌ بیمه‌ها را یکی از راه‌های بهبود اقتصاد درمان برای بیماران دانست و گفت: باید به ساختار بیمه‌ها توجه بیشتری شود که در این راستا قرار است در یازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران درباره اقتصاد در درمان بیماران به خصوص در بیمارانی که جراحی کرده و دچار عوارض شده‌اند مباحثی را مطرح و بیانیه‌ای را با امضای پزشکان حاضر به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ارسال کنیم تا شاید روابط بین مردم و بیمه‌ها منطقی‌تر شود.

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران، عنوان کرد: بیمه‌ها باید بدانند عوارض بعد از جراحی قابل پیش بینی نیست و نیاز به حمایت بیمار دارد برای مثال در جریان ساده ترین جراحی های شکم ، ممکن است هر دو دست بیمار از ناحیه مچ دچار از کارافتادگی شود زیرا در شرایطی که بیمار در ساده ترین حالت یعنی به پشت خوابیده است دست از دو طرف کشیده می‌شود که ممکن است به دلیل افزایش کشیدن عصب‌های دست دچار مشکل شود، پس این بیمار نباید به دلیل عارضه‌ای که قابل پیش بینی نیست دچار فقر، عدم سلامتی و مشکلات ناشی از آن شود که در اینجا نیاز به سازمان‌های بیمه‌گر کارآمد به خوبی احساس می‌شود.

رحمانی در ادامه از برگزاری یازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران با رویکرد نگرشی بر عوارض جراحی خبر داد و گفت: این کنگره ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین ۹۵ در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد و برای گروه‌های مختلف پزشکی از قبیل جراحان عمومی، پزشکان عمومی، پرستاران، جراحان قفسه صدری، جراحان زنان و اورولوژیست‌ها دارای بالاترین امتیاز بازآموزی است.

یازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران با رویکرد نگرشی بر عوارض جراحی ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین ۹۵ در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار می شود.