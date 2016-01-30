۱۷ کشته در عملیات ارتش عراق علیه تکفیریها در غرب «الرمادی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عملیات ارتش عراق علیه تکفیریها در شهر الرمادی همچنان با قدرت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به دنبال آخرین عملیات ارتش علیه تروریست های تکفیری داعش در غرب الرمادی ۱۷ عضو این گروه به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به تروریست های تکفیری داعش در استان صلاح الدین را طی چند نوبت بمباران کردند.

این در حالی است که تروریست های تکفیری در عراق نیز همچنان به اقدامات جنایتکارانه علیه غیرنظامیان ادامه می دهند.

در همین ارتباط، روستای «زراعیه» واقع در شهر بعقوبه هدف اصابت پنج خمپاره شلیک شده توسط تروریست های داعش قرار گرفت.

گفتنی است، نظامیان ارتش عراق چندی پیش موفق شدند مرکز شهر الرمادی واقع در استان الانبار را به طور کامل از لوث تروریست های تکفیری داعش پاکسازی کنند و هم اکنون عملیات پاکسازی دیگر مناطق واقع در این شهر ادامه دارد.