راه اندازی رشته روانشناسی دین در مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۱۳ شورای تخصصی ارتقاء و تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این جلسه با رأی اعضا مهناز توکلی عضو گروه عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برای عضویت در کارگروه مطالعات زنان این شورا انتخاب شد.

همچنین در این جلسه گزارش کارگروه روانشناسی پیرامون تأسیس رشته روانشناسی دین در مقطع کارشناسی ارشد ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به اشتراکات روانشناسی دین با روانشناسی و دین‌شناسی در تشریح اهداف این گرایش، نقد و بررسی نظریات رایج روانشناسی دین و تبیین نظریه اسلام در این بخش مورد اشاره قرار گرفته است.

اعضای حاضر در این جلسه به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در زمینه روانشناسی دین درخصوص تبیین دقیق تفاوت روانشناسی دین و روانشناسی دینی، لزوم نظریه پردازی در این زمینه به منظور پاسخگویی به نظریات مطرح در این حوزه، جدی‌تر گرفته شدن مبحث انسان‌شناسی دینی، دقت در ارائه سرفصل‌های گرایش مزبور و حفظ جنبه نقادی در این سرفصل‌ها، تربیت استاد توانمند و مسلط به مبانی موضوع به منظور تدریس بهینه این گرایش، ترسیم ارتباط بین روانشناسی دین و روانشناسی دینداران، عدم اختلاط عنوان گرایش‌ها و سرفصل‌های ذیل گرایش، تقدم روانشناسی اسلامی بر روانشناسی دین، توجه به خاستگاه روانشناسی دین غربی و ابتناء این شاخه از روانشناسی بر مسیحیت و ارتباط میان روانشناسی دین و کلام جدید پرداختند.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: آنچه که مشاهده می‌شود، لزوم تولید ادبیات و گفتمان پیرامون موضوع مهم و حساس روانشناسی دین است و متأسفانه در این زمینه ضعف جدی داریم.

وی افزود: به نظر می‌رسد روانشناسی دین اولویت اصلی برای تلاش در مسیر تحول و ارتقاء علوم انسانی نیست و مباحثی مانند روانشناسی خانواده نیز باید در اولویت قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: لازم است برنامه درسی با توجه به نظرات ارائه شده، اصلاح و ویرایش شود.