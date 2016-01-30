بازرسی ۶۷۰۰ مرکز توزیع و فروش کالا در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرنظامیمدنی صبح شنبه در جلسه پایش عملکرد اداره کل استاندارد استان همدان در شاخصهای اختصاصی اظهار داشت: صدور ۸۸ پروانه در دستور کار اداره کل استاندارد استان همدان قرار دارد که از ابتدای امسال تاکنون ۹۱ و ۴ دهم درصد آن محقق شده است.
میرنظامیمدنی بابیان اینکه در سال جاری تمدید، تعلیق و ابطال ۳۷۵ پروانه استاندارد در دستور کار بوده است، یادآور شد: از این میزان ۲۵۸ مورد تمدید، تعلیق و ابطال پروانه استاندارد انجامشده است.
وی با اشاره به ۸۵۲ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استان همدان و بیان اینکه تاکنون ۱۰۴ و نیم درصد از این بازرسیها صورت گرفته است، گفت: بازرسی از ۲۴ مرکز تأسیسات گازپُرکنی نیز در دستور کار بوده که تاکنون ۱۹ مرکز بازرسیشده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان بیان داشت: بازرسی از ۲۲ واحد خدماتی از دیگر برنامهها بوده که تاکنون از این تعداد ۱۵واحد خدماتی بازرسیشدهاند.
وی بابیان اینکه نمونهبرداری از یک هزار و ۳۳۰ واحدهای تولیدی در سال جاری نیز در دستور کار بوده است، افزود: در حال حاضر ۱۰۲ و نیم درصد از این نمونهبرداریها انجامشده است.
میرنظامیمدنی با اشاره به ارسال نمونهها به آزمایشگاههای مورد تأیید استاندارد و آزمون آنها، گفت: تاکنون ۸۷ و ۶ دهم درصد از نتایج آزمون نمونهها به این اداره کل ارسال و اقدامات لازم در خصوص آن صورت گرفته است.
وی همچنین از بازرسی ۶ هزار و ۷۰۰ مرکز توزیع و فروش خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۰۰.۲ درصد از این بازرسیها تحققیافته است.
مدیرکل استاندارد استان همدان بابیان اینکه تاکنون ۲۳۱ نمونه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از بازار استان در راستای انجام طرح «طاها» توسط این اداره خریداریشده است، افزود: بر اساس ابلاغ سازمان استاندارد تا پایان سال جاری خرید ۴۰۰ نمونه از سطح بازار شامل تمام گروههای صنعتی و محصولات مشمول استاندارد اجباری نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: آموزش مدیران کنترل کیفیت به تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ نفر ساعت از دیگر برنامههای پیشبینیشده امسال بوده که تاکنون ۱۳۳ و ۳ دهم درصد از این آموزشها محقق شده است.
میرنظامیمدنی همچنین از ۲ هزار و ۱۶۰ نفر ساعت آموزش به کارکنان اداره کل استاندارد در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۷۸ و نیم درصد از این آموزشها برگزار شده است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن تدوین ۵۰ استاندارد در سال جاری برای استان عنوان کرد: با توجه به دیر بازده بودن کار پژوهشی، نتایج آن در پایان سال مشخص میشود که امید است امسال به طور کامل محقق شود.
مدیرکل استاندارد استان همدان در ادامه به بازرسی صدور ۴۳۲ مورد مجوز آسانسور اشاره و عنوان کرد: در این زمینه نگاه آماری نداریم اما تا زمانی که ساختمانسازی و بلندمرتبهسازی در استان وجود داشته باشد مجوز صادر میکنیم.
وی از یک هزار و ۷۸۲ مورد بازرسی و آزمون از نازلهای عرضه سوخت مایع از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: به دنبال بازرسی و آزمونهای صورت گرفته از باسكولهای وسایل نقلیه چرخدار جادههای استان، صحت كار ۱۱۲ باسكول نیز تایید شده است.
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