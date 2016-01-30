  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲

برای اعزام به مسابقات بین المللی فزاع امارات؛

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری معلولان برگزار می شود

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری معلولان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، ملی پوشان تیم وزنه برداری از امروز تمرینات خود را برای اعزام به مسابقات بین المللی فزاع امارات آغاز می کنند.

سیدحامد صلحی⁭پور، علی صادق⁭زاده (تهران)، سامان رضی (گیلان)، سیامند رحمان (آذربایجان غربی)، منصور پورمیرزایی (کرمان)، حمزه محمدی (مازندران) و مجید فرزین (آذربایجان شرقی) ملی‌پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی و غلامرضا آسترکی، مربی تیم ملی انجام می دهند.

امین قنبری سرپرستی این اردو را بر عهده دارد و حجت الاسلام و المسلمین قائمی، به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد.

رقابتهای بین المللی فزاع از ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه به میزبانی امارات برگزار می شود و ملی پوشان مدعو، پس از پشت سرگذاشتن یازدهمین دوره تمرینات راهی این مسابقات خواهند شد.

یازدهمین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه بردرای جانبازان و معلولین از امروز، در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین آغاز می شود و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.

ملی پوشان کشورمان ۲۴ بهمن ماه تهران را برای حضور در مسابقات یاد شده به مقصد امارات ترک خواهند کرد.

کد مطلب 3036990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها