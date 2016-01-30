اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری معلولان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، ملی پوشان تیم وزنه برداری از امروز تمرینات خود را برای اعزام به مسابقات بین المللی فزاع امارات آغاز می کنند.

سیدحامد صلحی⁭پور، علی صادق⁭زاده (تهران)، سامان رضی (گیلان)، سیامند رحمان (آذربایجان غربی)، منصور پورمیرزایی (کرمان)، حمزه محمدی (مازندران) و مجید فرزین (آذربایجان شرقی) ملی‌پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی و غلامرضا آسترکی، مربی تیم ملی انجام می دهند.

امین قنبری سرپرستی این اردو را بر عهده دارد و حجت الاسلام و المسلمین قائمی، به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد.

رقابتهای بین المللی فزاع از ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه به میزبانی امارات برگزار می شود و ملی پوشان مدعو، پس از پشت سرگذاشتن یازدهمین دوره تمرینات راهی این مسابقات خواهند شد.

یازدهمین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه بردرای جانبازان و معلولین از امروز، در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین آغاز می شود و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.

ملی پوشان کشورمان ۲۴ بهمن ماه تهران را برای حضور در مسابقات یاد شده به مقصد امارات ترک خواهند کرد.