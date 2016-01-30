مدیران عامل ۲ واحد تولیدی لرستان به حبس تعزیری محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره استاندارد لرستان مرضیه قنبریان اظهار داشت: مدیرعامل دو واحد تولیدی در لرستان به حبس تعزیری محکوم شدند.

وی گفت: در هفته اول بهمن ماه سال جاری، مدیران عامل دو واحد تولیدی به دلیل جعل نشان استاندارد و تولید بدون دریافت پروانه استاندارد، به حبس تعزیری محکوم شدند.

مدیر کل استاندارد استان لرستان تصریح کرد: حکم سه ماه حبس تعزیری برای یک واحد تولیدی به دلیل تولید بدون دریافت نشان استاندارد و یک سال حبس تعزیری برای واحد دیگری به دلیل جعل نشان استاندارد است.

قنبریان افزود: این احکام در راستای اجرای ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و شکایت این اداره کل، توسط دادگستری صادر شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در نشست روز پنج شنبه هشتم بهمن ماه، اعضای کمیته علائم با تعلیق چهار پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی موافقت کردند.

مدیر کل استاندارد لرستان با بیان اینکه در این نشست پروانه سه فرآورده یک واحد تولیدی به علت نداشتن مدیر کنترل کیفیت تعلیق شد گفت: همچنین چهارمین مورد نیز به دلیل مغایرت بحرانی و کسب امتیاز منفی و عدم مطابقت با استاندارد ملی مربوط، تعلیق شد.

قنبریان ادامه داد: واحدهای تولیدی که پروانه آن ها تعلیق شده حداکثر سه ماه فرصت دارند نسبت به رفع نواقص و احراز شرایط استاندارد اقدام کنند در غیر این صورت پروانه آن ها ابطال خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کنترل برچسب انرژی لوازم خانگی بازار لرستان در دی ماه خبر داد.

مدیر کل استاندارد استان لرستان عنوان کرد: در دی ماه سال جاری، ۲۶ وسیله خانگی از جمله فریزر، کولر آبی، شومینه، بخاری گازسوز، آبگرمکن گازسوز، یخچال فریزر، اجاق گاز، و ماشین لباسشویی از نظر برچسب انرژی بررسی شد.

قنبریان یادآور شد: در این بازرسی ها ۱۷ مورد مطابقت برچسب با استاندارد، یک مورد مغایرت و یک مورد جعل رتبه انرژی مشاهده شد.

وی گفت: برچسب های انرژی به مصرف کننده در برابر میزان مصرف انرژی و هزینه‌ها آگاهی می‌دهند.

مدیر کل استاندارد استان لرستان همچنین با بیان اینکه در اواسط دی ماه سال جاری پروانه بازرسی برای چهارمین شرکت بازرسی استانی صادر شد گفت: این پروانه مربوط به شرکت مهتاب گستر آزما برای بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی در زمینه مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی است.

قنبریان افزود: در حال حاضر چهار شرکت بازرسی کالا در استان لرستان فعالیت دارد.