به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شریعت پناهی سرپرست شبکه یک سیما درباره برنامه «ثریا» که از شبکه یک پخش می شود و پخش آن در ایام دهه فجر گفت: این ویژه برنامه که قرار است به پیشرفت های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بپردازد از ۱۱ بهمن و قبل از اخبار ساعت ۲۱ هر شب روی آنتن می رود.

وی افزود: هر برنامه «ثریا» مرتبط با یک حوزه است که در هر حوزه چند مهمان که کارهای بزرگ در سطح ملی انجام داده اند به برنامه می آیند. برنامه حدود ۷۰ دقیقه است که به صورت زنده به تهیه کنندگی و اجرای محسن مقصودی در یک دکور جدید روی آنتن می رود.

شریعت پناهی از ویژگی های این ویژه برنامه را تعامل و مشارکت بینندگان در روند برنامه دانست و تصریح کرد: در ویژه برنامه دهه فجری «ثریا» مخاطبان هر روز با انتخاب بهترین های هر حوزه که به برنامه می آیند، جوایز نفیسی دریافت خواهند کرد. هوا فضا، سلامت و پزشکی، علمی و فناوری، توانمندی های نظامی و دفاعی، فناوری نانو و پیشرفت های هوانیروز و نیروی دریایی ایران از مهمترین موضوعاتی است که در ویژه برنامه «ثریا» در دهه مبارک فجر به آن پرداخته می شود.

وی یادآور شد: ما ۱۰ حوزه مهم را مشخص کردیم که به طور تخصصی در برنامه «ثریا» مورد بررسی قرار می گیرند و حوزه های فرهنگ و ادب، هنر و ورزش نیز از جمله این موضوعات است که به آنها ورود خواهیم کرد.

شریعت پناهی اظهار کرد: ما در برنامه «ثریا» نگاه ویژه ای به سند چشم انداز خواهیم داشت، بخشی با نام شمارش معکوس داریم چراکه از سال ۹۴ شمارش معکوس اجرایی شدن سند چشم انداز ۱۴۰۴ شروع شده است. بنابراین نگاه ما در برنامه «ثریا» به آینده خواهد بود و قرار است بگوییم در ۱۰ سال آینده در همه این حوزه ها چه اتفاقات بزرگی باید رخ دهد تا در سطح منطقه و جهان آن رتبه ای را که در سند چشم انداز پیش بینی شده است کسب کنیم.

وی گفت: بنای ما بر این است که این برنامه تا پایان بهمن هر شب از شبکه یک پخش شود، البته برنامه های روتین شبکه یک نیز در این ایام حال و هوای بهمن ماه را دارد اما «ثریا» به عنوان برنامه شاخص دهه فجر شبکه یک خواهد بود. همچنین ما در این دهه، جشنواره فیلم های سینمایی نیز خواهیم داشت که هر شب ساعت یک بامداد فیلم های مرتبط با دوران پیروزی انقلاب روی آنتن می رود.

سرپرست شبکه یک سیما در پایان یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن هفت اسفند و روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و به دلیل حجم بالای برنامه انتخاباتی و با توجه به حفظ سایر برنامه های روتین، کنداکتور شبکه یک بیشتر از این امکان گنجاندن برنامه های جدید را نخواهد داشت. در این دهه پخش مجموعه تلویزیونی «پشت بام تهران» را نیز ادامه خواهیم داد که هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن می رود.