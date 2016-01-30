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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

تا پایان سال آینده؛

خدمات نوین سلامت در مناطق حاشیه‌نشین کشور ارائه می‌شود

خدمات نوین سلامت در مناطق حاشیه‌نشین کشور ارائه می‌شود

کرج- معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: تا پایان سال آینده خدمات نوین سلامت در مناطق حاشیه‌نشین کشور ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سیاری در مراسم افتتاح دو مرکز سلامت سهرابیه و مهدی‌آباد در مناطق حاشیه‌نشین استان البرز اظهار کرد: وزارت بهداشت به پیشواز دهه فجر آمده و در پاسخ به درخواست امام راحل که فرمودند محرومیت‌زدایی عقیده و راه و رسم ماست و همچنین رهبر معظم انقلاب که فرمودند مراد از ایجاد جمهوری اسلامی ایران، فقرزدایی است، خدمات نوین سلامت را به همه کشور ارائه می‌کند.

وی افزود: وزارت بهداشت در دهه فجر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب سعی دارد چهره شهرهای پنهان را از زیر نقاب بیرون بکشد و به نابرابری‌ها پایان بدهد.

سیاری اضافه کرد: در سال ۹۲ در فاز اول مطالعات طرح خدمات نوین سلامت آغاز و در فاز نخست آغاز شد و در این طرح ارائه خدمات به روستائیان در اولویت قرار گرفت. در فاز دوم مناطق حاشیه‌نشین در شهرهای زیر ۵۰ هزارنفر تا پایان سال ۹۵ خدمات نوین سلامت با توجه به نیاز جدید و تغییر سبک زندگی مردم ارائه می‌شود.

وی در ادامه به عواملی که سلامت مردم را تهدید می‌کند اشاره کرد و گفت: آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های غیرواگیر، تغذیه ناسالم، مصرف سیگار و اعتیاد جزو عواملی است که سلامت مردم را تهدید می‌کند. امیدواریم در اجرای طرح نوین سلامت، برای هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر یک پایگاه سلامت ایجاد شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه ۷۰۰ سکونتگاه‌ غیررسمی در کشور شناسایی شده، گفت: ارائه خدمات به این مناطق در دست اقدام است.

سیاری اعلام کرد: در برخی از استان‌ها نظام نوین خدمات سلامت در دسترس همه مردم قرار دارد. استان‌های البرز، قم، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان و قزوین خدمات نوین سلامت را به صورت فعال ارائه می‌کنند.

وی در ادامه به همکاری بین بخشی دستگاه‌ها برای رفع نابرابری‌ها تاکید کرد و گفت: باید همه دستگاه‌های مرتبط دست در دست هم برای تحقق حقوق شهروندی تلاش کنند.

سیاری ادامه داد: برای ایجاد ۲ هزار و ۸۷۵ مرکز سلامت که امروز همزمان در سراسر کشور افتتاح می‌شود، هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد این مراکز سلامت، ۹ هزارنفر از نیروهای بیکار حوزه سلامت و درمان به کار دعوت شده‌اند.

کد مطلب 3037001

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