۹۰ طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی دراستان قزوین افتتاح می شود

نیاز علی ابراهیمی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این طرحها که شامل ۶۹ طرح آب و خاک، ۵ طرح دام و طیور، ۷ طرح باغبانی ۷ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، یک طرح شیلات و یک طرح دامپزشکی است افزون بر ۳۷۱ ميليارد و ۷۸۷ ميليون ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری ازطرحهای یادشده ضمن بهره مندي ۱۸۰۵ خانوار روستایی از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال ۲۹۷ نفر درمنطقه فراهم شد.

ابراهیمی پاک افتتاح پروژه های شهرستانی، برگزاری مراسم جشن انقلاب، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری مسابقات فرهنگی را از دیگر برنامه های ایام ا... دهه مبارک فجر این سازمان برشمرد.