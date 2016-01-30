تیم کرمانشاه از صعود به پلی آف مسابقات لیگ یک والیبال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم و پایانی دور مقدماتی لیگ دسته یک والیبال مردان باشگاه های کشور برگزار شد تا رتبه بندی نهایی چهار گروه این رقابت ها مشخص شود و ۱۶ تیم مرحله پلی آف حریفان خود را بشناسند.

در گروه نخست این رقابت ها تیم های گل گهر سیرجان، رعد پدافند اصفهان، پارس مهر فارس و لاستیک بارز کرمان به ترتیب با ۱۲، ۱۲، ۷ و ۵ رتبه های اول تا چهارم را به دست آوردند تا در مرحله نخست پلی آف به صورت ضربدری به مصاف تیم های اول تا چهارم گروه چهارم این رقابت ها بروند.

در گروه دوم و جایی که نماینده کرمانشاه نیز حضور داشت، تیم های مقاومت فرمانداری مهاباد (۱۸ امتیاز)، عقاب تهران (۱۶ امتیاز)، شهرداری جوان ارومیه (۱۴ امتیاز)، ملوان تهران (۸ امتیاز) و حمل و نقل سرمست کرمانشاه (۴ امتیاز) در رتبه های اول تا پنجم این گروه قرار گرفتند تا چهار تیم برتر به مرحله پلی آف صعود کنند و حریف تیم های چهارم تا اول گروه سوم شوند.

در گروه سوم نیز تیم های شهرداری اراک، شهرداری بجنورد، متین دامغان، پاس خراسان و آکادمی باریج اسانس کاشان به ترتیب با ۲۰، ۱۷، ۱۱، ۷ و ۳ امتیاز رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند تا تیم های اول تا چهارم در مرحله پلی آف به مصاف حریفان خود در گروه دوم بروند.

در گروه چهارم نیز تیم های کاله جوان، سازمان عمران شهرداری ساری، سفیر گیلان و ترکمن صحرای آق قلا به ترتیب با ۲۱، ۲۰، ۹ و ۸ امتیاز در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند تا حریف تیم های چهارم تا اول گروه یک در مرحله پلی آف شوند.

گفتنی است، نماینده کرمانشاه در این رقابت ها تنها موفق به کسب ۴ امتیاز شد تا با قرار گرفتن در رده پنجم گروه و علی رغم صعود ۴ تیم از راهیابی به مرحله پلی آف مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور باز بماند.