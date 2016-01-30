بیش از ۲۰ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان کشته و مصدوم شدند

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ساعت گذشته، تصادف پنج خودرو و همچنین واژگونی سه دستگاه خودروی سواری در اصفهان، ۲۴ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت که مصدومین توسط واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی بیان داشت: ساعت ۱۲:۴۵ صبح روز جمعه ۹ بهمن ۹۴ طی تماس تلفنی با اتاق فرمان ۱۱۵ شهرستان فلاورجان اعلام شد که دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶، پراید و یک دستگاه موتورسیکلت در جاده فلاورجان، زیر پل کرسکان، با یکدیگر برخورد کرده و حال مصدمان این حادثه وخیم گزارش شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان افزود: پس از دریافت گزارش دو واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ به همراه چهار تکنسین فوریت‌های پزشکی، بر بالین مصدومان حاضر شدند که پس از بررسی وضعیت جسمی آنها، پنج نفر مصدوم شامل یک کودک، دو مرد و دو زن را پس از ارائه خدمات اولیه درمانی، توسط آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل کردند.

وی اعلام کرد: ساعت ۱۵:۴۵ دیروز، طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان اصفهان اعلام شد دو دستگاه پژو پارس و پراید در محور زیار اژیه، به شدت با یکدیگر برخورد کرده و حال جسمی سرنشینان دو خودرو وخیم گزارش شد.

راستین عنوان کرد: پس از دریافت گزارش، دو واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ به همراه چهار تکنسین فوریت های پزشکی در محل حاضر شدند و پس از بررسی وضعیت مصدومان متوجه شدند که متاسفانه دو نفر دردم جان خود را ازدست داده اند که در ادامه سه مصدوم دیگر شامل دو کودک و یک زن را پس از ارائه خدمات اولیه به بیمارستان الزهرا (س) منتقل کردند.

وی تصریح کرد: ساعت ۱۵:۴۵ همان روز، طی تماس تلفنی با اتاق‌ فرمان ۱۱۵ شهرستان شهرضا اعلام شد که یک دستگاه خودروی سواری پژو در یکی از خیابان‌های شهرضا واژگون و حال سرنشینان آن وخیم گزارش شد که پس از اعلام گزارش دو واحد امدادی از اورژانس پیش‌ بیمارستانی ۱۱۵، بر بالین مصدومان حاضر شدند و پس از بررسی وضعیت جسمی آنها، پنج نفر از مصدومان شامل چهار زن و یک کودک را پس از ارائه خدمات اولیه درمانی، توسط آمبولانس به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا منتقل کردند.

وی اضافه کرد: در ساعت ۱۶:۵۶ طی تماسی دیگر با ۱۱۵ اصفهان عنوان شد یک دستگاه خودرو تویوتا در جاده سیان – زیار واژگون شده و در خواست امدادرسانی کردند که سریعا دو واحد آمبولانس به محل اعزام و هفت مصدوم حادثه شامل یک مرد - سه زن و سه کودک را پس از اقدامات اولیه به بیمارستان الزهرا (س) منتقل کردند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان پرواز بالگرد اورژانس هوایی اصفهان برای امدادرسانی به چهار مصدوم افزود: طی واژگونی یک دستگاه پراید و مصدوم شدن چهار نفر سرنشین خودرو و با توجه به وضعیت جسمی نامطلوب مصدومان، بالگرد اورژانس هوایی اصفهان به همراه دو نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی برای انتقال به حسن آباد جرقویه اعزام شد و مصدومان شامل دو زن، یک مرد و یک کودک را به بیمارستان تخصصی الزهرا (س) منتقل کردند.