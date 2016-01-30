مقابله جدی با قاچاق فیلم در آذربایجان غربی صورت می گیرد

منوچهر زادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق فیلم در آذربایجان غربی همگام با مناطق مختلف کشورمان پروژه «و‌ی. او. دی» به مرحله اجرا گذاشته می‌شود افزود: ایننن پروژه با مشارکت و تعامل اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان می‌تواند به نتیجه برسد و آثار مورد انتظار را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز در این ارتباط با مشارکت کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارتخانه‌های مورد اشاره در حال فراهم شدن است، گفت: این پروژه به صورتی طراحی و اجرایی می‌شود، که آحاد مردم با استفاده از اپراتورهای مختلف بتوانند فیلم‌های سینمایی ایران را با صرف کردن هزینه‌های نازل تهیه کنند.

رادعلی با بیان اینکه هزینه‌های تهیه فیلم با اجرای پروژه مورد اشاره تا اندازه قابل توجهی پایین خواهد آمد، عنوان کرد: این پروژه در قالب یک کار جمعی با هدف ریشه‌کن‌‌سازی معضل قاچاق در استان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

تنها فیلم های مجوز دار در هتل ها نمایش داده می شوند

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اعلام اینکه دستگاه‌های اجرایی مختلف باید در این زمینه همکاری لازم و مستمر داشته باشند ادامه داد: باید به نحوی مقدمات و شرایط لازم را فراهم کنیم، که فیلم‌های ناسالم و ممیزی نشده کمتر توسط جوانان مورد استفاده قرار گیرد.

وی به تعامل شکل گرفته با دستگاه‌های اجرایی مختلف در آذربایجان غربی از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اشاره کرد و اظهارداشت: طبق تعامل‌های صورت گرفته فقط فیلم‌های دارای مجوز پخش در هتل‌ها نمایش داده خواهد شد.

زادعلی با اشاره به اینکه در اثر نشست‌های برگزار شده با مسئولان اداره کل حمل، نقل و پایانه‌های آذربایجان غربی آثار سینمایی فاقد مجوز در اتوبوس، قطار و هواپیما پخش داده نمی‌شود گفت: همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم داشته باشند و اهمیت پرداختن به این مسائل را برای کارشناسان خود تبیین کنند.

وی با اظهار اینکه فروشگاه‌هایی که در زمینه عرضه و تکثیر فیلم فعالیت دارند با همکاری کارشناسان مجمع امور صنفی و سایر نهادها بازرسی شده‌اند، ادامه داد: ولی این انتظار وجود دارد که از این به بعد با همکاری سایر نهادهای همکاری بیشتری در این زمینه انجام گیرد.

مجوز ساخت ۴ فیلم کوتاه در استان آذربایجان غربی صادر شد

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اظهار اینکه برای کنترل مبادی رسمی در این راستا باید اهتمام شود خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های انتظامی در این زمینه موردنیاز است، همچنین از راهکارها، پیشنهادات و نظرهای فعالان این عرصه برای ثمربخشی اقدامات استقبال می‌کنیم.

وی گردش مالی ناشی از قاچاق فیلم را سالانه ٥٠٠ میلیارد تومان عنوان کرد گفت: به این ترتیب برای مقابله با این موضوع در کشور و عرصه‌های ملی حساسیت‌هایی شکل گرفته است، همچنین تدابیر و راه‌کارهای لازم برای مقابله با این مسئله در حال اتخاذ است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از صدور مجوز ساخت ٤ فیلم کوتاه در استان آذربایجان غربی خبر داد افزود: شورای ساخت و بازبینی فیلم اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی از تعداد ٨ فیلمنامه کوتاه و بلند که به دبیرخانه شورا ارائه شده بود، برای چهار فیلمنامه مجوز صادر شد.

وی ادامه داد: فیلمنامه های « ٢٢دی» به کارگردانی آقای محمود همایون فر، «انتخاب دهم» به کارگردانی آقای پویان فتوحی، «سیرت» به کارگردانی آقای شفیع بلدی و «زندگی دیگران» به کارگردانی خانم ماریا ماوتی، در قالب های داستانی و مستند پروانه ساخت گرفته اند.