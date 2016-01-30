تلفات مزارع پرورش نیمچه گوشتی در قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان قزوین، مجیدرضا شکری در این باره اظهار کرد: تلفات عادی و ناشی از بروز بیماریها در مزارع پرورش نیمچه گوشتی استان قزوین در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ با کاهشی بالغ بر ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: میزان مرگ و میر طیور در مزارع پرورش نیمچه گوشتی طی این مدت از ۱۴.۴ درصد به ۱۰.۹ درصد رسیده است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان قزوین بیان کرد: در طول سال بالغ بر ۲۵ میلیون قطعه جوجهریزی در مزارع پرورش نیمچه گوشتی استان تحت نظارتهای بهداشتی دامپزشکی پرورش مییابند.
شکری اضافه کرد: رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینهای به عنوان مهمترین عامل کاهش موارد بروز بیماریهای واگیردار و کاهش تلفات ناشی از بیماریها در مزارع پرورش نیمچه گوشتی مطرح است.
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